Barcelona planeja contar com Arturo Vidal para próxima temporada

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O meio-campista Arturo Vidal pode seguir mais um ano no Barcelona até o final de seu contrato, em 2021. De acordo com o “Mundo Deportivo”, fontes ligadas ao clube disseram que em reuniões sobre projetos futuros, a direção entende deve valorizar o trabalho do chileno, seu rendimento, polivalência, estado físico, predisposição para resolver problemas e seu espaço no vestiário.

O veterano de 33 anos ainda não tem propostas de renovação de contrato com a equipe blaugrana, então caso permaneça no elenco, poderá assinar um pré-contrato em janeiro com outro clube. No entanto, o Barça aceitaria vender o atleta caso surgisse uma proposta boa e o Everton de Carlo Ancelotti é um dos interessados.