Barcelona planeja contar com Arturo Vidal para próxima temporada

O meio-campista Arturo Vidal pode seguir mais um ano no Barcelona até o final de seu contrato, em 2021. De acordo com o “Mundo Deportivo”, fontes ligadas ao clube disseram que em reuniões sobre projetos futuros, a direção entende deve valorizar o trabalho do chileno, seu rendimento, polivalência, estado físico, predisposição para resolver problemas e seu espaço no vestiário.
O veterano de 33 anos ainda não tem propostas de renovação de contrato com a equipe blaugrana, então caso permaneça no elenco, poderá assinar um pré-contrato em janeiro com outro clube. No entanto, o Barça aceitaria vender o atleta caso surgisse uma proposta boa e o Everton de Carlo Ancelotti é um dos interessados.
Os culés entendem que uma negociação com Rakitic seria mais factível do que com Vidal, mas não descarta nenhuma possibilidade. Apesar da boa temporada, Vidal esteve muito próximo de uma transferência nos últimos meses para a Juventus ou Inter de Milão, mas a situação mudou com a chegada de Quique Setién.