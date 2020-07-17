Barcelona perde para o Osasuna, e Real Madrid conquista o Espanhol

Crédito: Messi faz gol de falta, mas Barcelona perde para o Osasuna e vê o Real Madridconquistar a trigésima quarta estrela do Campeonato Espanhol(LLUIS GENE / AFP

No Camp Nou, o Barcelona perdeu para o Osasuna por 2 a 1 e viu o seu maior rival, Real Madrid, conquistar a trigésima quarta estrela do Campeonato Espanhol. No primeiro tempo, Arnáiz abriu o placar para os visitantes, enquanto Messi, de falta, empatou na etapa final. No fim, Roberto Torres marcou o gol da vitória do Osasuna.

O resultado complica ainda mais a situação do técnico Quique Setién no clube catalão. Na última rodada da La Liga, o Barcelona visita o Alavés, no Mendizorroza, domingo, às 14h (horário de Brasília). Já o Osasuna encerra a temporada no mesmo dia e horário, no Reyno de Navarra, contra o Mallorca.

Confira da tabela do Campeonato Espanhol

Surpresa no Camp NouLogo aos 5 minutos, o Osasuna chegou com perigo ao gol de Ter Stegen. De fora da área, Arnáiz recebeu e emendou um belo chute. No minuto seguinte, foi a vez do Barcelona revidar com um balaço de Lenglet também de fora da área, que tirou tinta do poste esquerdo de Herrera. O time de Messi e cia jogava mal, com muitos passes laterais e sem intensidade. Com isso, aos 16, Estupiñán chegou à linha de fundo e cruzou para trás para Arnáiz bater no canto, sem chance para o goleiro.

Só na bola parada​Após o gol, o Osasuna levou perigo a equipe adversária. Estupiñán dominou pela esquerda, invadiu a área e cruzou rasteiro novamente, mas dessa vez Piqué salvou. Um minuto depois, Moncayola arriscou de fora da área e quase marcou o segundo. Na melhor chance do Barcelona, Messi teve a oportunidade de cobrar uma falta da entrada da área e acertou o travessão. Aos 31, o argentino bateu nova falta, no canto do goleiro, e a bola passou perto.

Faltou intensidadeNa etapa final, o Barcelona necessitava vencer e foi com tudo para cima do adversário. Porém, apresentava os mesmo erros, como a falta de um jogo mais vertical e mais intensidade na troca de passe e na transição ofensiva. Logo no primeiro minuto, Messi recebeu de Puig e ajeitou para Braithwaite finalizar no fundo da meta do goleiro, mas o árbitro Sanchez assinalou o impedimento.

Sempre ele!Aos 8 minutos, Messi fez ótima jogada individual pela direita, tabelou com Semedo e chutou para boa defesa de Herrera. Quique Setién fez algumas substituições e colocou Luís Suárez em campo. Aos 17, em mais uma falta da entrada da área, Messi dessa vez não perdoou. O craque argentino colocou na gaveta e empatou a partida.