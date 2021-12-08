Barcelona perde novamente para o Bayern, é eliminado da Champions e disputará a Liga Europa

Mais um capítulo triste na história recente do Barcelona. Pela primeira vez desde a edição 2000/2001, a equipe catalã está eliminada na fase de grupos e não disputará o mata-mata da competição. Nesta quarta, a eliminação foi selada com uma derrota por 3 a 0 para um desfalcado Bayer de Munique, na Allianz Arena. Muller, Sané e Musiala marcaram os gols do time alemão.Veja a tabela da Champions League
NA FRENTEO Bayern de Munique encontrou um Barcelona que buscou o ataque no início do primeiro tempo, mas foi superior ao seu adversário. A equipe alemã saiu na frente do placar aos 34 minutos quando, após assistência de Lewandowski, Muller abriu o marcador de cabeça.
GOLAÇOJá perto do fim da primeira etapa, o Bayern de Munique soube achar o momento certo para ampliar a sua vantagem. Aos 43 minutos, Leroy Sané encontrou espaço para finalizar de fora da área, e contou com uma falha de Ter Stegen para anotar o segundo gol no placar da Allianz Arena.
MAIS UMNo segundo tempo, com uma boa vantagem no placar, a equipe do Bayern de Munique, que já estava classificada e garantida na primeira colocação do grupo, ampliou o marcador. Com dezessete minutos, Davies fez sua jogada característica, foi até a linha de fundo e tocou para trás, dando assistência para o gol de Musiala, que fechou a conta e selou a melancólica eliminação do time catalão.
ELIMINADOSCom a vitória do Bayern de Munique por 3 a 0, o Barcelona precisava de uma derrota do Benfica contra o Dynamo de Kiev, o que não aconteceu. Os portugueses venceram por 2 a 0, e a equipe blaugrana se despediu da Champions ainda na fase de grupos. A terceira colocação do grupo coloca o Barça na disputa da Liga Europa.
SEQUÊNCIAO Bayern de Munique enfrenta o Mainz 05 às 11:30h (de Brasília) deste sábado pela Bundesliga. O Barcelona, por sua vez, atua contra o Osasuna às 12:15h (de Brasília) deste domingo, pelo Campeonato Espanhol.