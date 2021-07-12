Barcelona pensa na chegada de Renato Sanches nesta janela

O Barcelona pensa na possibilidade de contratar Renato Sanches nesta janela de transferências, segundo o portal "Le10Sport". Embora o Lille esteja disposto a abrir mão do meio-campista para a próxima temporada, os culés devem enfrentar a concorrência do Liverpool.Por conta do bom futebol apresentado no último ano, em que levou o modesto clube francês ao título da Ligue 1, além da boa Eurocopa com Portugal, o atleta voltou a se valorizar e entrar na mira dos gigantes. Por conta do período de crise econômica, o Lille está disposto a fazer dinheiro com o português.