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futebol

Barcelona pensa na chegada de Renato Sanches nesta janela

Lille está disposto a negociar meio-campista francês e fazer dinheiro neste mercado de transferências. Culés tem concorrência de equipe da Premier League...

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 08:46

LanceNet

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Publicado em 

12 jul 2021 às 08:46
Crédito: Português entra na mira do Barcelona para a próxima temporada (MIGUEL MEDINA / AFP
O Barcelona pensa na possibilidade de contratar Renato Sanches nesta janela de transferências, segundo o portal "Le10Sport". Embora o Lille esteja disposto a abrir mão do meio-campista para a próxima temporada, os culés devem enfrentar a concorrência do Liverpool.Por conta do bom futebol apresentado no último ano, em que levou o modesto clube francês ao título da Ligue 1, além da boa Eurocopa com Portugal, o atleta voltou a se valorizar e entrar na mira dos gigantes. Por conta do período de crise econômica, o Lille está disposto a fazer dinheiro com o português.
No entanto, a equipe francesa é conhecida por vender bem os seus jogadores e o Barça não está em condições de pagar grande quantidade de dinheiro. A prioridade dos catalães é organizar a folha salarial do elenco com o objetivo de enquadrar Messi nas contas.
Dessa forma, o caminho parece, neste momento, mais favorável ao Liverpool, que busca uma reposição após a saída de Wijnaldum. O holandês foi desejo do Barcelona, esteve próximo do acerto, mas acabou se juntando ao Neymar no PSG.

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