Barcelona pensa na chegada de Renato Sanches nesta janela

O Barcelona pensa na possibilidade de contratar Renato Sanches nesta janela de transferências, segundo o portal "Le10Sport". Embora o Lille esteja disposto a abrir mão do meio-campista para a próxima temporada, os culés devem enfrentar a concorrência do Liverpool.Por conta do bom futebol apresentado no último ano, em que levou o modesto clube francês ao título da Ligue 1, além da boa Eurocopa com Portugal, o atleta voltou a se valorizar e entrar na mira dos gigantes. Por conta do período de crise econômica, o Lille está disposto a fazer dinheiro com o português.
No entanto, a equipe francesa é conhecida por vender bem os seus jogadores e o Barça não está em condições de pagar grande quantidade de dinheiro. A prioridade dos catalães é organizar a folha salarial do elenco com o objetivo de enquadrar Messi nas contas.
Dessa forma, o caminho parece, neste momento, mais favorável ao Liverpool, que busca uma reposição após a saída de Wijnaldum. O holandês foi desejo do Barcelona, esteve próximo do acerto, mas acabou se juntando ao Neymar no PSG.