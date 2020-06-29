Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Barcelona oficializa venda de Arthur à Juventus

Meio-campista brasileiro permanecerá no clube catalão até o fim da temporada atual...

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 15:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jun 2020 às 15:16
Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona
Após longa negociação, Arthur é oficialmente jogador da Juventus. O Barcelona confirmou em nota oficial que chegou a um acordo com os italianos pelo brasileiro. Os catalães receberão 72 milhões de euros (cerca de R$ 440 milhões), além de 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 61 milhões) em variáveis.
Arthur permanecerá no Barcelona até o final da temporada 19/20. O meio-campista chegou ao Barcelona em 2018. Ele atuou em 72 jogos até o momento.
A negociação do brasileiro, porém, não é incluída em uma possível chegada de Pjanic. Na nota oficial publicada pelo clube catalão, não havia nenhuma informação sobre o bósnio.LATEST NEWS | Agreement with @juventusfcen for the transfer of @arthurhromelo— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 29, 2020 E MAIS:Nathan Ake vira opção no mercado para a zaga do Manchester CityTottenham prepara oferta por Lucas Vazquez, do Real MadridBuffon e Chiellini renovam com a Juventus até 2021Após um ano parado, Negueba comemora recomeçoJovem do Arsenal vê progresso da equipe nos últimos jogos E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Brasileiro mostra como é morar em favela chinesa pagando R$ 30 de aluguel: 'Minha viagem nunca acabou'
Imagem de destaque
Como Trump recuou e ganhou mais tempo para negociar acordo com o Irã
Imagem de destaque
'Meu nome está sujo em 5 bancos por causa de bets': a angústia de brasileiros em meio ao endividamento recorde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados