Barcelona oficializa venda de Arthur à Juventus

Após longa negociação, Arthur é oficialmente jogador da Juventus. O Barcelona confirmou em nota oficial que chegou a um acordo com os italianos pelo brasileiro. Os catalães receberão 72 milhões de euros (cerca de R$ 440 milhões), além de 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 61 milhões) em variáveis.

Arthur permanecerá no Barcelona até o final da temporada 19/20. O meio-campista chegou ao Barcelona em 2018. Ele atuou em 72 jogos até o momento.

A negociação do brasileiro, porém, não é incluída em uma possível chegada de Pjanic. Na nota oficial publicada pelo clube catalão, não havia nenhuma informação sobre o bósnio.LATEST NEWS | Agreement with @juventusfcen for the transfer of @arthurhromelo— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 29, 2020 E MAIS:Nathan Ake vira opção no mercado para a zaga do Manchester CityTottenham prepara oferta por Lucas Vazquez, do Real MadridBuffon e Chiellini renovam com a Juventus até 2021Após um ano parado, Negueba comemora recomeçoJovem do Arsenal vê progresso da equipe nos últimos jogos E MAIS: