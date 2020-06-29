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futebol

Barcelona oferece Rakitic ao Paris Saint-Germain

Os franceses assumem o interesse no croata, mas não responderam a oferta do Barça...

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 15:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jun 2020 às 15:42
Crédito: AFP
O Barcelona não esconde seu desejo de vender Iván Rakitic. De acordo com o "FootMercato", os catalães ofereceram o croata ao Paris Saint-Germain e contam com a aprovação do jogador.
O PSG procura um meio-campista, mas não respondeu a oferta do Barcelona. Os catalães buscam fazer dinheiro com um jogador que tem contrato apenas até o final da próxima temporada.
No último verão, Leonardo, diretor do PSG, havia aceitado que Rakitic pudesse entrar na operação por Neymar, mas o croata preferiu continuar no Barcelona.E MAIS:Barcelona oficializa venda do brasileiro Arthur à JuventusNathan Ake vira opção no mercado para a zaga do Manchester CityTottenham prepara oferta por Lucas Vazquez, do Real MadridBuffon e Chiellini renovam com a Juventus até 2021Jovem do Arsenal vê progresso da equipe nos últimos jogos E MAIS:

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