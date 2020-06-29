Barcelona oferece Rakitic ao Paris Saint-Germain

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O Barcelona não esconde seu desejo de vender Iván Rakitic. De acordo com o "FootMercato", os catalães ofereceram o croata ao Paris Saint-Germain e contam com a aprovação do jogador.

O PSG procura um meio-campista, mas não respondeu a oferta do Barcelona. Os catalães buscam fazer dinheiro com um jogador que tem contrato apenas até o final da próxima temporada.