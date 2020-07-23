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futebol

Barcelona nega ter procurado Laurent Blanc para cargo de técnico

Clube admite que nome foi oferecido, mas fontes próximas afirmam que francês não é prioridade, caso Quique Setién seja demitido. Diretoria aguarda acontecimentos...

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 13:41

LanceNet

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Publicado em 

23 jul 2020 às 13:41
Crédito: CHARLY TRIBALLEAU/AFP
O Barcelona negou ter pensado no nome de Laurent Blanc para ser treinador da equipe na próxima temporada, asseguram fontes ao jornal “As”. O clube blaugrana admite que um contato foi produzido, mas não pelo fato deles terem chamado o treinador francês, mas porque o comandante foi oferecido por assessores. Pessoas próximas ao clube admitem que nome não seria a primeira opção da equipe, caso demitam Quique Setién.
Um dos maiores argumentos contrários a contratação de Blanc é pelo fato do francês não treinar um time de futebol desde 2016 quando deixou o Paris Saint-Germain. A diretoria quer ter calma e esperar os próximos acontecimentos, focar no dia a dia e ver o desempenho do elenco e os resultados na Liga dos Campeões que será retomada e finalizada em agosto.
Ainda não há informações oficiais sobre busca por profissionais para dirigir o Barça na próxima temporada e o ex-comandante da seleção francesa não seria o primeiro nome. O nome de Xavi é o mais desejado entre os torcedores, mas há resistência ao ídolo do clube por conta das exigências no que se refere ao controle de futebol da entidade.

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