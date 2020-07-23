Barcelona nega ter procurado Laurent Blanc para cargo de técnico

Crédito: CHARLY TRIBALLEAU/AFP

O Barcelona negou ter pensado no nome de Laurent Blanc para ser treinador da equipe na próxima temporada, asseguram fontes ao jornal “As”. O clube blaugrana admite que um contato foi produzido, mas não pelo fato deles terem chamado o treinador francês, mas porque o comandante foi oferecido por assessores. Pessoas próximas ao clube admitem que nome não seria a primeira opção da equipe, caso demitam Quique Setién.

Um dos maiores argumentos contrários a contratação de Blanc é pelo fato do francês não treinar um time de futebol desde 2016 quando deixou o Paris Saint-Germain. A diretoria quer ter calma e esperar os próximos acontecimentos, focar no dia a dia e ver o desempenho do elenco e os resultados na Liga dos Campeões que será retomada e finalizada em agosto.