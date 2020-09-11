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futebol

Barcelona nega reunião com agentes de Lautaro Martínez

Jornais italianos garantiram que staff do argentino
viajaria para negociar com o clube catalão...

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 13:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 set 2020 às 13:57
Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
Os agentes de Lautaro Martínez não se encontrarão com representantes do Barcelona. De acordo com o "Mundo Deportivo", essa reunião não é conhecida e nem esperada pela direção do clube catalão.
O "Corriere dello Sport" informou que os representantes do atacante argentino viajariam para se reunir com o Barcelona e negociar a transferência do jogador, mas a direção do clube catalão diz que a conversa já foi feita há algum tempo e não existe nada a acrescentar.
Ao "Mundo Deportivo", o representante de Lautaro não quis falar sobre as especualações. Por outro lado, Javier Zanetti, diretor esportivo da Inter de Milão, descartou a saída do atacante.

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