Barcelona nega reunião com agentes de Lautaro Martínez

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Os agentes de Lautaro Martínez não se encontrarão com representantes do Barcelona. De acordo com o "Mundo Deportivo", essa reunião não é conhecida e nem esperada pela direção do clube catalão.

O "Corriere dello Sport" informou que os representantes do atacante argentino viajariam para se reunir com o Barcelona e negociar a transferência do jogador, mas a direção do clube catalão diz que a conversa já foi feita há algum tempo e não existe nada a acrescentar.