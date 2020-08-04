Barcelona nega ida de Pedri para Bayern de Munique por duas vezes

O interesse do Bayern de Munique em contratar Pedri, recém-chegado no Barcelona, era de conhecimento público, mas o “Mundo Deportivo” revelou que Rummenigge, ex-jogador e atual presidente da equipe bávara, entrou em contato com Josep Maria Bartomeu, mandatário culé, e recebeu uma resposta negativa em relação ao empréstimo do jovem espanhol.Após falharem em um primeiro momento, os dirigentes alemães voltaram a entrar em contato com a cúpula blaugrana, mas para perguntar quanto de dinheiro eles precisavam pagar para comprar a joia de 17 anos em definitivo. A resposta dos catalães foi de que o jogador era inegociável, assim como na primeira vez.