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futebol

Barcelona nega ida de Pedri para Bayern de Munique por duas vezes

Clube alemão tentou levar jovem espanhol por empréstimo e depois perguntou quanto poderia pagar pela joia, mas clube catalão disse que o jogador é inegociável...
LanceNet

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Publicado em 

04 ago 2020 às 11:24

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 11:24

Crédito: Divulgação/Las Palmas
O interesse do Bayern de Munique em contratar Pedri, recém-chegado no Barcelona, era de conhecimento público, mas o “Mundo Deportivo” revelou que Rummenigge, ex-jogador e atual presidente da equipe bávara, entrou em contato com Josep Maria Bartomeu, mandatário culé, e recebeu uma resposta negativa em relação ao empréstimo do jovem espanhol.Após falharem em um primeiro momento, os dirigentes alemães voltaram a entrar em contato com a cúpula blaugrana, mas para perguntar quanto de dinheiro eles precisavam pagar para comprar a joia de 17 anos em definitivo. A resposta dos catalães foi de que o jogador era inegociável, assim como na primeira vez.
Bartomeu já disse em entrevista que Pedri deve ser incorporado no time principal na próxima temporada apesar da pouca idade. O jovem havia sido contratado no verão passado, mas jogou a última campanha pelo Las Palmas, time em que marcou quatro gols e deu sete assistências.

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