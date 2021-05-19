Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Barcelona não pretende entrar na disputa por Haaland

Clube catalão não tem condições financeiras de tentar se aproximar dos 150 milhões de euros exigidos pelo Borussia Dortmund para liberar o jogador...

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 14:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 mai 2021 às 14:41
Crédito: PAUL ELLIS / AFP
O Barcelona não será o novo clube de Erling Haaland. De acordo com a "TV3", o clube catalão está fora da corrida pelo norueguês, que deve estar estipulado em cerca de 150 milhões de euros.
VEJA A TABELA DE LA LIGA
Passando por um momento financeiro complicado, o Barça trata a renovação de Messi como prioridade. Por conta disso, não poderá fazer nenhum investimento desse tamanho.Ao redor do mundo, o interesse em Haaland é público. Bayern de Munique, Manchester City, Manchester United, Chelsea e Real Madrid já demonstraram interesse no jogador.
Na atual temporada, Haaland marcou 39 gols em 40 partidas com a camisa do Borussia Dortmund. Ele também contribuiu com 12 assistências.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Monark, apresentador e youtuber
MP-SP volta atrás e pede condenação de Monark por fala sobre nazismo
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a 1ª Reunião da Mobilização Progressista Global, realizado na Feira de Barcelona.
Países que criaram a ONU para garantir a paz viraram senhores da guerra, diz Lula
Imagem de destaque
'Estou em modo sobrevivência': por que ter trabalho na Argentina não é seguro contra pobreza

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados