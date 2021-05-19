Barcelona não pretende entrar na disputa por Haaland

Crédito: PAUL ELLIS / AFP

O Barcelona não será o novo clube de Erling Haaland. De acordo com a "TV3", o clube catalão está fora da corrida pelo norueguês, que deve estar estipulado em cerca de 150 milhões de euros.

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Passando por um momento financeiro complicado, o Barça trata a renovação de Messi como prioridade. Por conta disso, não poderá fazer nenhum investimento desse tamanho.Ao redor do mundo, o interesse em Haaland é público. Bayern de Munique, Manchester City, Manchester United, Chelsea e Real Madrid já demonstraram interesse no jogador.