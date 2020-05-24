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futebol

Barcelona não perde de vista joia equatoriana do Sporting

Gonzalo Plata foi alvo de disputa entre as equipes em 2019, mas ponta optou pelo futebol português por ter mais chances de ser usado na equipe principal nos Leões...
LanceNet

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Publicado em 

24 mai 2020 às 13:38

Publicado em 24 de Maio de 2020 às 13:38

Crédito: Divulgação/Sporting
Após vencer a disputa com o Barcelona pela contratação de Gonzalo Plata, o Sporting ainda corre riscos de perder o jogador, segundo a imprensa equatoriana. Isso porque os blaugranas não esqueceram do atleta de apenas 19 anos. No entanto, os Leões só vão aceitar fazer qualquer negócio com o ponta por cerca de 30 milhões de euros (R$ 182 milhões).
O equatoriano chegou em Portugal em 2019 após ser vendido por somente um milhão de euros (R$ 6 milhões, na cotação atual). A opção pelo time do Alvalade se deu por julgar ter mais possibilidades de jogar na equipe principal do que se optasse por defender a equipe culé.
O atleta tem contrato até 2024 e multa rescisória de 60 milhões de euros (R$ 364 milhões). Na atual temporada, Plata já participou de 11 partidas do Campeonato Português, a maioria começando no banco de reservas, mas já marcou um gol e deu uma assistência.E MAIS:Schalke volta a decepcionar e sofre nova goleada no Campeonato AlemãoPorto volta ao mercado sul-americano para buscar reforçosRetorno da Premier League ganha força após dois casos positivosLautaro recusa nova oferta de renovação da Inter de Milão E MAIS:

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