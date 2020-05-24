Barcelona não perde de vista joia equatoriana do Sporting

Após vencer a disputa com o Barcelona pela contratação de Gonzalo Plata, o Sporting ainda corre riscos de perder o jogador, segundo a imprensa equatoriana. Isso porque os blaugranas não esqueceram do atleta de apenas 19 anos. No entanto, os Leões só vão aceitar fazer qualquer negócio com o ponta por cerca de 30 milhões de euros (R$ 182 milhões).
O equatoriano chegou em Portugal em 2019 após ser vendido por somente um milhão de euros (R$ 6 milhões, na cotação atual). A opção pelo time do Alvalade se deu por julgar ter mais possibilidades de jogar na equipe principal do que se optasse por defender a equipe culé.
O atleta tem contrato até 2024 e multa rescisória de 60 milhões de euros (R$ 364 milhões). Na atual temporada, Plata já participou de 11 partidas do Campeonato Português, a maioria começando no banco de reservas, mas já marcou um gol e deu uma assistência.E MAIS:Schalke volta a decepcionar e sofre nova goleada no Campeonato AlemãoPorto volta ao mercado sul-americano para buscar reforçosRetorno da Premier League ganha força após dois casos positivosLautaro recusa nova oferta de renovação da Inter de Milão E MAIS: