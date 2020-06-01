Barcelona não libera Dembélé para se recuperar de lesão em Doha

Sem atuar desde novembro pelo Barcelona, o atacante Ousmane Dembélé teve uma temporada para esquecer. Com muitas lesões sofridas, o francês entrou em campo apenas nove vezes com a camisa blaugrana e provavelmente não jogará no restante da temporada, que retorna para o Barcelona no dia 13.

E segundo a rádio "RAC1", o camisa 11 pediu para a direção culé que fosse liberado para fazer o processo de recuperação e fisioterapia na cidade de Doha, no Qatar. Anteriormente, o atleta já passou pela processo na cidade, mas desta vez, segundo a rádio, o clube não aceitou.

Dembélé foi operado em fevereiro por conta de uma ruptura do tendão do bíceps femoral da coxa direita e o prazo de recuperação era de seis meses. O francês só estará em condição de jogo em meados de agosto.E MAIS:Manhã do Mercado: Barça quer promessa italiana, Vertonghen pode ir para a Itália, futuro de Alexis Sánchez...Desafio: você sabe o número certo da camisa destes 20 jogadores?COLUNA DE VÍDEO: Entenda como Lautaro Martínez deve mexer com o mercado europeuPresidente da Federação Italiana manifesta desejo de ver torcedores no estádio antes do final da temporadaPresidente do Real Madrid anuncia que clube não mandará jogos no Santiago Bernabéu no restante da temporada E MAIS: