Barcelona monitora situação de lateral norte-americano do Ajax

O Barcelona monitora a situação do lateral direito Sergiño Dest, do Ajax, segundo o “Mundo Deportivo”. O norte-americano, avaliado pelo clube holandês entre 20 a 25 milhões de euros (R$ 124 milhões a R$ 156 milhões), é visto como uma alternativa para a saída de Semedo. O ala português possui interessados no futebol inglês, segundo seu empresário, e pode deixar o clube.Os culés esperam vender Semedo por um valor maior do que pagariam em Dest, mas o jovem lateral chegaria por um ano de empréstimo com a condição de ser contratado pela equipe blaugrana após a primeira temporada. O atleta tem grande projeção no futebol e se destaca por conseguir atuar nos dois lados do campo.