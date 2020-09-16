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futebol

Barcelona monitora situação de lateral norte-americano do Ajax

Sergiño Dest é opção para o Barcelona caso Nélson Semedo deixe o clube nesta janela de transferências. Barça iria optar por empréstimo com opção de compra em 2021...

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 09:03

LanceNet

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Publicado em 

16 set 2020 às 09:03
Crédito: Kenzo Tribouillard/AFP
O Barcelona monitora a situação do lateral direito Sergiño Dest, do Ajax, segundo o “Mundo Deportivo”. O norte-americano, avaliado pelo clube holandês entre 20 a 25 milhões de euros (R$ 124 milhões a R$ 156 milhões), é visto como uma alternativa para a saída de Semedo. O ala português possui interessados no futebol inglês, segundo seu empresário, e pode deixar o clube.Os culés esperam vender Semedo por um valor maior do que pagariam em Dest, mas o jovem lateral chegaria por um ano de empréstimo com a condição de ser contratado pela equipe blaugrana após a primeira temporada. O atleta tem grande projeção no futebol e se destaca por conseguir atuar nos dois lados do campo.
Koeman conhece o jogador e já teve interesse de levá-lo para a seleção holandesa antes do atleta optar por defender os Estados Unidos. No entanto, a prioridade do Barça neste momento é a contratação de um zagueiro, como Eric García. Dest só chegaria com a saída de alguém da posição.

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