Barcelona mira Gabriel Jesus para substituir Luis Suárez

Crédito: Nick Potts/AFP

Gabriel Jesus, atacante do Manchester City, aparece como uma das possibilidades de Ronald Koeman para reforçar o Barcelona. De acordo com o "Globoesporte.com", o brasileiro é visto como um substituto para a saída de Luis Suárez.

O Barcelona já contatou o Manchester City para avaliar a viabilidade de uma possível transferência. Lautaro Martínez, atacante da Inter de Milão, também é um dos alvos que interessam ao clube catalão.