AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Barcelona mira Gabriel Jesus para substituir Luis Suárez

De acordo com o globoesporte.com, os catalães já contataram o
Manchester City para saber sobre os valores do atacante brasileiro...

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 13:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 ago 2020 às 13:49
Crédito: Nick Potts/AFP
Gabriel Jesus, atacante do Manchester City, aparece como uma das possibilidades de Ronald Koeman para reforçar o Barcelona. De acordo com o "Globoesporte.com", o brasileiro é visto como um substituto para a saída de Luis Suárez.
O Barcelona já contatou o Manchester City para avaliar a viabilidade de uma possível transferência. Lautaro Martínez, atacante da Inter de Milão, também é um dos alvos que interessam ao clube catalão.
Além de Jesus, o Barcelona já abriu contatos por Eric García, zagueiro do clube inglês. O jogador termina seu contrato com o Manchester City em 2021 e já avisou que não irá renovar.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cidades em movimento: o que as novas obras revelam sobre a Grande Vitória
Imagem de destaque
Andy Burnham assume como primeiro-ministro do Reino Unido nesta segunda; entenda desafios do novo premiê
Sede da Câmara de Vitória
Câmaras de Vereadores devem ter radar sempre ligado para desvios de conduta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados