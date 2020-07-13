Barcelona mantém interesse em Tanguy Ndombélé, do Tottenham

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Depois de Miralem Pjanic, o Barcelona continua buscando reforços para a equipe. De acordo com o "Daily Star", Tanguy Ndombélé, do Tottenham, ainda interessa à equipe catalã para a próxima temporada.

O interesse do Barça em Ndombélé já é antigo. Além do francês, os catalães também desejam contratar Ryna Sessegnon, outro jogador do Tottenham, que pode atuar tanto no meio, quanto nos lados do campo.