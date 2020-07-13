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futebol

Barcelona mantém interesse em Tanguy Ndombélé, do Tottenham

Além do francês, Ryan Sessegnon também é alvo do clube
catalão para a próxima temporada...
LanceNet

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Publicado em 

13 jul 2020 às 18:06

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 18:06

Crédito: AFP
Depois de Miralem Pjanic, o Barcelona continua buscando reforços para a equipe. De acordo com o "Daily Star", Tanguy Ndombélé, do Tottenham, ainda interessa à equipe catalã para a próxima temporada.
O interesse do Barça em Ndombélé já é antigo. Além do francês, os catalães também desejam contratar Ryna Sessegnon, outro jogador do Tottenham, que pode atuar tanto no meio, quanto nos lados do campo.
Os dois jogadores não fazem parte dos planos de José Mourinho para a próxima temporada. Ambos não foram aproveitados e não conseguiram justificar o investimento feito pelos Spurs.

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