Barcelona mantém interesse em Tanguy Ndombélé, do Tottenham

Depois de Miralem Pjanic, o Barcelona continua buscando reforços para a equipe. De acordo com o "Daily Star", Tanguy Ndombélé, do Tottenham, ainda interessa à equipe catalã para a próxima temporada.
O interesse do Barça em Ndombélé já é antigo. Além do francês, os catalães também desejam contratar Ryna Sessegnon, outro jogador do Tottenham, que pode atuar tanto no meio, quanto nos lados do campo.
Os dois jogadores não fazem parte dos planos de José Mourinho para a próxima temporada. Ambos não foram aproveitados e não conseguiram justificar o investimento feito pelos Spurs.