Barcelona, Manchester City e Tottenham disputam a contratação de volante da Atalanta

Crédito: Divulgação / Site oficial da Atalanta

Um dos destaques da Atalanta, da Itália, o volante Marten de Roon está sendo disputado no mercado europeu. De acordo com informações da imprensa do Velho Continente, o holandês de 29 anos atrai o interesse de clubes como Barcelona, Manchester City e Tottenham.

+ Veja a tabela da Liga dos CampeõesNa Inglaterra, o jornal "The Sun" informa que Guardiola e Mourinho querem contar com o jogador, enquanto o periódico "As", da Espanha, noticiou que o Barcelona também entrou na briga. Técnico do time blaugrana, Ronald Koeman comandou o volante na seleção holandesa.

+ Eram promessas de craque em 2011, mas como estão hoje? Confira!

Caso o jogador acerte com um clube britânico, será a segunda passagem do meio-campista pela Inglaterra. Na temporada 2016/17, o atleta atuou com a camisa do Middlesbrough.