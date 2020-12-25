Barcelona, Manchester City e Tottenham disputam a contratação de volante da Atalanta

Um dos destaques da Atalanta, da Itália, o volante Marten de Roon está sendo disputado no mercado europeu. De acordo com informações da imprensa do Velho Continente, o holandês de 29 anos atrai o interesse de clubes como Barcelona, Manchester City e Tottenham.
+ Veja a tabela da Liga dos CampeõesNa Inglaterra, o jornal "The Sun" informa que Guardiola e Mourinho querem contar com o jogador, enquanto o periódico "As", da Espanha, noticiou que o Barcelona também entrou na briga. Técnico do time blaugrana, Ronald Koeman comandou o volante na seleção holandesa.
+ Eram promessas de craque em 2011, mas como estão hoje? Confira!
Caso o jogador acerte com um clube britânico, será a segunda passagem do meio-campista pela Inglaterra. Na temporada 2016/17, o atleta atuou com a camisa do Middlesbrough.
Na atual temporada, De Roon entrou em campo em 15 dos 19 jogos da Atalanta e marcou um gol. Nas únicas quatro partidas em que esteve de fora da equipe de Gian Piero Gasperini, o volante estava lesionado.