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Barcelona, Manchester City e Tottenham disputam a contratação de volante da Atalanta

Marten de Roon, de 29 anos, é um dos principais nomes da Atalanta e peça de confiança do técnico Gian Piero Gasperini. Jogador passou uma temporada atuando na Inglaterra...

Publicado em 25 de Dezembro de 2020 às 12:09

LanceNet

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Publicado em 

25 dez 2020 às 12:09
Crédito: Divulgação / Site oficial da Atalanta
Um dos destaques da Atalanta, da Itália, o volante Marten de Roon está sendo disputado no mercado europeu. De acordo com informações da imprensa do Velho Continente, o holandês de 29 anos atrai o interesse de clubes como Barcelona, Manchester City e Tottenham.
+ Veja a tabela da Liga dos CampeõesNa Inglaterra, o jornal "The Sun" informa que Guardiola e Mourinho querem contar com o jogador, enquanto o periódico "As", da Espanha, noticiou que o Barcelona também entrou na briga. Técnico do time blaugrana, Ronald Koeman comandou o volante na seleção holandesa.
+ Eram promessas de craque em 2011, mas como estão hoje? Confira!
Caso o jogador acerte com um clube britânico, será a segunda passagem do meio-campista pela Inglaterra. Na temporada 2016/17, o atleta atuou com a camisa do Middlesbrough.
Na atual temporada, De Roon entrou em campo em 15 dos 19 jogos da Atalanta e marcou um gol. Nas únicas quatro partidas em que esteve de fora da equipe de Gian Piero Gasperini, o volante estava lesionado.

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