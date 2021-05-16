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futebol

Barcelona leva virada no final e dá adeus às chances de título em La Liga

Celta de Vigo, de Eduardo Coudet, venceu no Camp Nou por 2 a 1. Messi marcou o gol catalão...

Publicado em 16 de Maio de 2021 às 15:30

LanceNet

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Publicado em 

16 mai 2021 às 15:30
Crédito: Pau BARRENA / AFP
No que poderia ser o último jogo de Lionel Messi no Camp Nou, o Barcelona acabou sendo derrotado mais uma vez. A equipe de Koeman perdeu para o Celta de Vigo, de Eduardo Coudet, por 2 a 1. O camisa 10 do time catalão marcou o primeiro gol, mas a virada veio com Mina, que marcou duas vezes.
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ADEUS EM DOBRO?A derrota fez com que o Barcelona não tenha mais chances matemáticas de ser campeão. Junto a isso, também pode ser o adeus de Lionel Messi. O argentino tem contrato apenas até o final da atual temporada e é especulado em Manchester City e PSG.ELE MARCA, MAS...Como sempre, teve gol de Messi, mas a zaga falhou. Aos 27, o argentino abriu o placar após lindo lançamento de Busquets. Cerca de dez minutos depois, o Barça levou o empate. Aos 44 do segundo tempo, veio a virada.
FALHAS CONSECUTIVASNão é de hoje que o setor defensivo do Barcelona vem enfrentando problemas. Aos 38 do segundo tempo, Lenglet, que havia recebido o primeiro amarelo aos 28, tomou o segundo e foi expulso. Com um a menos, ficou mais fácil para os catalães levarem a virada.
BALANÇA, MAS SERÁ QUE CAI?A derrota não deve cair bem no Barça. Ronald Koeman, que balança no comando técnico, pode deixar o clube, principalmente após mais uma derrota. Xavi é o principal candidato, mas a demissão do holandês ainda não é certa.

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