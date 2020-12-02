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Barcelona informa que Sergi Roberto testou positivo para Covid-19

Polivalente jogador já está afastado do clube por conta de lesão, é assintomático e está isolado em sua residência antes de retomar as atividades visando seu retorno...
LanceNet

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Publicado em 

02 dez 2020 às 10:37

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 10:37

Crédito: EPA
Sergi Roberto, um dos líderes do elenco do Barcelona, testou positivo para Covid-19 nesta quarta-feira, informou o clube. O jogador já está sem realizar atividades por conta de uma lesão na coxa, mas está isolado em sua residência, local em que deve ficar por cerca de 10 dias.O lateral é o quarto atleta do elenco culé a ser diagnosticado com o novo coronavírus, após Umtiti, Pjanic e Todibo já terem tido contato com a doença. Apesar disso, o espanhol se encontra bem de saúde e o clube já rastreou o entorno do jogador para a realização do exame PCR.

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