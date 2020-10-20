futebol

Barcelona goleia o Ferencváros na estreia da Liga dos Campeões

Messi e companhia não tomam conhecimento da equipe húngara e vencem por 5 a 1, jogando em casa. Argentino abre o placar de pênalti e Coutinho deixa sua marca...
LanceNet

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 17:56

Crédito: LLUIS GENE / AFP
O Barcelona estreou com o pé direito na Liga dos Campeões da Europa. Nesta terça-feira, a equipe blaugrana recebeu o Ferencváros, da Hungria, e venceu por 5 a 1, no Camp Nou. Os gols foram marcados por Messi, em cobrança de pênalti, Ansu Fati, Coutinho, Pedri e Dembélé. Kharatin diminuiu.
SUSTO NO INÍCIOO Barcelona chegou a sofrer com o time húngaro no começo do primeiro tempo. Tokmac Nguen foi o primeiro a assustar. O camisa 10 recebeu belo passe em profundidade, encarou a marcação e acertou lindo chute na gaveta, sem chances para o goleiro Neto. No entanto, a arbitragem pegou posição irregular do atacante. Pouco depois, o camisa 10 serviu o brasileiro Isael, que acertou uma bomba no travessão.
O ET RESOLVEEstá difícil? Chama o Messi. Aos 25 minutos, o argentino recebeu na direita, encarou a marcação húngara, fez fila e só parou quando foi derrubado dentro da área. O juiz marcou pênalti, que o próprio camisa 10 bateu forte para abrir o placar.
MENINO PRODÍGIOAinda no primeiro tempo, o Barcelona chegou ao segundo gol. Aos 41 minutos, o holandês De Jong achou passe de rara categoria para Ansu Fati dentro da área. O jovem de 17 anos chegou batendo de primeira e ampliou a vantagem do time da Catalunha.
SEGUNDO TEMPO AGITADOCom o 2 a 0 no placar, se enganou quem pensou que o Barcelona iria tirar o pé do acelerador. Com seis minutos, Philippe Coutinho ampliou a vantagem para os donos da casa. Após linda troca de passes, que passou por De Jong, Pjanic e Messi, Ansu Fati tocou de letra o brasileiro, que bateu de primeira para marcar. Com 25 minutos, Piqué fez pênalti em Tokmac Nguen e foi expulso. Na cobrança, Kharatin bateu bem e diminuiu.
FECHANDO O PLACARNos minutos finais, ainda deu tempo do Barcelona completar a goleada. Aos 36 minutos Dembéle fez linda jogada e serviu Pedri. O jovem de 17 anos bateu de primeira e fez seu primeiro gol pelo Barça. Aos 43, Dembélé fechou a conta com chute forte.
OUTROS RESULTADOSParis Saint-Germain 1 x 2 Manchester UnitedLazio 3 x 1 Roma​RB Leipzig 2 x 0 Istanbul Basaksehir​Rennes 1 x 1 Krasnodar​Chelsea 0 x 0 Sevilla

