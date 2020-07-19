Barcelona goleia e deixa uma última impressão positiva no Espanhol

Crédito: ANDER GILLENEA / AFP

Apesar do final de temporada no Campeonato Espanhol abaixo do esperado, o Barcelona fechou a competição com uma imagem positiva após golear o Alavés por 5 a 0. O resultado não muda a situação da equipe no torneio, mas dá um ânimo para duelos futuros, como na Liga dos Campeões. Messi foi o grande destaque do jogo com dois gols e uma assistência.

NA TRAVEQue a fase do Barcelona não é boa, todos sabem, mas o time não contou com a sorte no início da partida. Aos três minutos, Puig finalizou de fora da área no travessão. Aos 12, foi a fez de Vidal receber uma bola pela direita e chutar com força também no poste. No ataque seguinte, Messi recebeu pelo lado direito, cortou para o meio e finalizou de canhota, com força, sem chances para o goleiro, mas também na trave do Alavés.

DESLANCHOUApós muita pressão e falta de sorte, Ansu Fati aproveitou cruzamento do argentino aos 23 minutos e finalizou para o fundo das redes para abrir o placar. Aos 26, Suárez desperdiçou chance incrível cara a cara com o goleiro adversário. O camisa 10 ampliou aos 33 após receber passe de Puig dentro da área, se livrar da marcação e finalizar para o fundo das redes. O uruguaio se redimiu e marcou o terceiro tento blaugrana no final da primeira etapa após cruzamento de Jordi Alba.