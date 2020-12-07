Barcelona ganha reforço na defesa para encarar a Juventus

Apesar dos problemas com lesionados na defesa, o Barcelona e o técnico Ronald Koeman têm motivos para comemorar. O técnico holandês terá novamente à disposição o zagueiro Ronald Araújo para a partida contra a Juventus, nesta terça-feira, pela Liga dos Campeões. Nos últimos quatro jogos, o time teve que recorrer a presença de Óscar Mingueza, do Barça B.
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O defensor uruguaio estava fora de combate desde outubro quando se lesionou justamente no duelo contra a Velha Senhora na Itália. Recuperado, o jovem de 21 anos é esperado no time titular ao lado de Lenglet para a última partida da fase de grupos da Champions League.
Além de Araújo, os culés podem contar com a presença de Umtiti entre os relacionados, uma vez que o francês pode receber alta médica a qualquer momento e se tornar opção para Koeman. O campeão do mundo está parado desde a última temporada e tem um longo histórico de lesões no clube.