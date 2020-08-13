Barcelona faz testes de Covid-19 antes do duelo contra o Bayern

O elenco do Barcelona se submeteu a uma nova baterias de exames PCR para verificar a presença da Covid-19 ou não em algum atleta. O plantel havia feito os mesmos testes na última terça-feira, antes de embarcar para Lisboa por conta da disputa da Liga dos Campeões. Os resultados serão divulgados horas antes da partida contra o Bayern de Munique.Além dos exames, os atletas estão passando por um rígido protocolo sanitário estabelecido pela Uefa, como a ida para o local do jogo em dois ônibus, medição de temperatura corporal e distanciamento social no hotel em que o clube está hospedado, além do uso constante de máscaras.