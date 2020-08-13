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futebol

Barcelona faz testes de Covid-19 antes do duelo contra o Bayern

Clube segue rígido protocolo de segurança sanitária estabelecido pela Uefa e terá os resultados poucas horas antes da partida desta sexta-feira pela Liga dos Campeçoes...
LanceNet

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Publicado em 

13 ago 2020 às 15:40

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 15:40

Crédito: Barcelona se prepara para encarar o Bayern de Munique pela Liga dos Campeões (Divulgação/Barcelona
O elenco do Barcelona se submeteu a uma nova baterias de exames PCR para verificar a presença da Covid-19 ou não em algum atleta. O plantel havia feito os mesmos testes na última terça-feira, antes de embarcar para Lisboa por conta da disputa da Liga dos Campeões. Os resultados serão divulgados horas antes da partida contra o Bayern de Munique.Além dos exames, os atletas estão passando por um rígido protocolo sanitário estabelecido pela Uefa, como a ida para o local do jogo em dois ônibus, medição de temperatura corporal e distanciamento social no hotel em que o clube está hospedado, além do uso constante de máscaras.
O Barça verificou que Todibo testou positivo para o novo coronavírus, mas o francês não teve contato com o grupo que está em Portugal. O jogador estava na Catalunha para iniciar a pré-temporada com atletas que retornaram de empréstimo, como era seu caso, ou que foram contratados. Neste momento, o zagueiro se encontra fazendo uma quarentena em sua residência.

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