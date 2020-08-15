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futebol

Barcelona faz reunião urgente nesta segunda-feira para tomar decisões

Josep Maria Bartomeu, presidente do clube, deve anunciar a saída de Quique Setién e de toda a comissão do treinador e Eric Abidal também está na mira para ser demitido...
LanceNet

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Publicado em 

15 ago 2020 às 09:01

Publicado em 15 de Agosto de 2020 às 09:01

Crédito: Lluis Gene / AFP
O presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, convocou uma reunião para a próxima segunda-feira em que tomará decisões drásticas a respeito do futuro do clube, de acordo com a “Rac1”. É provável que o técnico Quique Setién seja oficialmente demitido, além de mudanças na diretoria, como a possível saída de Eric Abidal.Instantes após a vergonhosa derrota da equipe blaugrana para o Bayern de Munique por 8 a 2 pela Liga dos Campeões na última sexta-feira, o mandatário havia dito que mudanças iriam acontecer.
- Não vou dizer agora as decisões, pois algumas delas já estavam tomadas e outras serão tomadas. É um dia para refletir e a partir da próxima semana tomar decisões. Foi um desastre e a partir de agora tomaremos decisões, algumas já tinham sido pensadas e falaremos.
Esta temporada foi a primeira em 13 anos que o Barcelona não conquista um único título, além de não ter chegado a nenhuma final das competições eliminatórias que disputou. O revés acachapante sofrido contra os alemães irá mudar o cenário interno do clube e nomes como Xavi e Pochettino voltam a ganhar força para o comando técnico do time.

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