Barcelona faz reunião urgente nesta segunda-feira para tomar decisões

Crédito: Lluis Gene / AFP

O presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, convocou uma reunião para a próxima segunda-feira em que tomará decisões drásticas a respeito do futuro do clube, de acordo com a “Rac1”. É provável que o técnico Quique Setién seja oficialmente demitido, além de mudanças na diretoria, como a possível saída de Eric Abidal.Instantes após a vergonhosa derrota da equipe blaugrana para o Bayern de Munique por 8 a 2 pela Liga dos Campeões na última sexta-feira, o mandatário havia dito que mudanças iriam acontecer.

- Não vou dizer agora as decisões, pois algumas delas já estavam tomadas e outras serão tomadas. É um dia para refletir e a partir da próxima semana tomar decisões. Foi um desastre e a partir de agora tomaremos decisões, algumas já tinham sido pensadas e falaremos.