Barcelona faz primeira proposta ao Manchester City por Eric García

Pensando numa reformulação de elenco, o Barcelona deverá adotar uma postura agressiva no mercado de transferências. E segundo o jornal "Mundo Deportivo", o clube blaugrana fez a primeira proposta pelo zagueiro Eric García, do Manchester City.

De acordo com o portal, a oferta dos espanhóis foi de 10 milhões de euros (cerca de R$ 66 milhões) pelo jogador que tem contrato com o clube inglês somente até junho de 2021 e que já disse que não renovará seu vínculo. Sabendo da proximidade do final do vínculo, o Barcelona não quer despejar muito dinheiro em sua contratação.