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futebol

Barcelona faz primeira proposta ao Manchester City por Eric García

Jogador tem mais uma temporada de contrato com o clube inglês e poderá assinar pré-contrato a partir de janeiro caso não deixa o City na atual janela de transferências...
LanceNet

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Publicado em 

22 ago 2020 às 13:46

Publicado em 22 de Agosto de 2020 às 13:46

Crédito: Divulgação
Pensando numa reformulação de elenco, o Barcelona deverá adotar uma postura agressiva no mercado de transferências. E segundo o jornal "Mundo Deportivo", o clube blaugrana fez a primeira proposta pelo zagueiro Eric García, do Manchester City.
De acordo com o portal, a oferta dos espanhóis foi de 10 milhões de euros (cerca de R$ 66 milhões) pelo jogador que tem contrato com o clube inglês somente até junho de 2021 e que já disse que não renovará seu vínculo. Sabendo da proximidade do final do vínculo, o Barcelona não quer despejar muito dinheiro em sua contratação.
Caso o Manchester City não aceite a oferta pelo defensor, Eric García poderá assinar um pré-contrato com o Barcelona já em janeiro e, assim, deixar o clube inglês de graça.

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