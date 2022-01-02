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futebol

Barcelona faz bom jogo e vence o Mallorca pelo Campeonato Espanhol

Apesar do placar mínimo de 1 a 0, time de Xavi criou várias chances de gol na partida...
LanceNet

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Publicado em 

02 jan 2022 às 19:14

Publicado em 02 de Janeiro de 2022 às 19:14

O Barcelona iniciou 2022 com uma vitória para esquecer o 2021 ruim da equipe. Neste domingo, a equipe visitou o Mallorca e venceu os adversários por 1 a 0, com gol de Luuk de Jong. Apesar do placar magro, o time de Xavi Hernandez criou inúmeras oportunidades de gol e não deu grandes chances de ataque para os anfitriões.
+ Lukaku não é relacionado pelo Chelsea para jogo contra o Liverpool Os primeiros minutos de jogo foram de pressão do Barcelona. Aos 10', Riqui Puig quase abriu o placar com chute por cima do gol. Cinco minutos depois, Jutgla dominou dentro da área, cortou o defensor e chutou colocado, mas a bola passou rente à trave. Luuk de Jong acertou a trave duas vezes em menos de dois minutos. Aos 28', o atacante recebeu de Nico González e tocou a bola que caprichosamente bateu na trave. Na sequência, Mingueza cruzou da direita e o holandês emendou um voleio no travessão.
+ Messi testa positivo para Covid-19 e não joga pela Copa da França
De tanto tentar, Luuk de Jong marcou aos 43 do primeiro tempo. Após cruzamento de Migueza e falha de Reina, o holandês testou para o gol para abrir o placar. No segundo tempo, o Barcelona seguiu melhor na partida, mas não conseguiu ampliar o placar. A chance de maior perigo na etapa final foi novamente com Luuk De Jong, mas a bola passou por cima do gol aos 13 minutos. O lance mais perigoso do Mallorca foi aos 26', com um chute travado de Dani Rodriguez. Com o resultado, o Barcelona chegou aos 31 pontos, na quinta posição.
Crédito: LuukdeJongmarcouoúnicogoldoBarcelonanestedomingo(Divulgação/Barcelona

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