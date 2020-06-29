Barcelona estuda substituir Setién em caso de novo fracasso

O Barcelona já trabalha com um possível substituto de Quique Setién. Caso o treinador volte a perder pontos, o "AS" informa que García Pimienta, treinador da equipe B do clube catalão, assumirá o comando do time principal.
Pimienta já foi comunicado pela direção que pode ser efetivado a qualquer momento. O empate por 2 a 2 contra o Celga de Vigo não agradou ao elenco e nem aos dirigentes do clube. O Barcelona é o segundo colocado da La Liga, com dois pontos a menos do que o líder Real Madrid. O próximo jogo será contra o Atlético de Madrid, nesta terça-feira (29), às 17h (horário de Brasília).