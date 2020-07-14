Barcelona estuda renovar contrato de Lenglet

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O Barcelona quer renovar o contrato de Clément Lenglet. O "Sport" informa que os dirigentes do clube catalão estão muito contentes com o desempenho do zagueiro francês nos últimos dois anos e querem mantê-lo por mais tempo.

Aos 25 anos, Lenglet ainda tem muito espaço para continuar crescendo. Apesar de ainda ter mais três anos de contrato, o Barça já informou ao jogador que quer começar a conversar sobre renovação.