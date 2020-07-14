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futebol

Barcelona estuda renovar contrato de Lenglet

Dirigentes do clube estão contentes com o desempenho do francês ao longo dos dois anos...

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 14:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 jul 2020 às 14:54
Crédito: Divulgação
O Barcelona quer renovar o contrato de Clément Lenglet. O "Sport" informa que os dirigentes do clube catalão estão muito contentes com o desempenho do zagueiro francês nos últimos dois anos e querem mantê-lo por mais tempo.
Aos 25 anos, Lenglet ainda tem muito espaço para continuar crescendo. Apesar de ainda ter mais três anos de contrato, o Barça já informou ao jogador que quer começar a conversar sobre renovação.
A ideia do clube é que a negociação possa ser fechada no final da próxima temporada. O contrato de Lenglet vai até junho de 2023.

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