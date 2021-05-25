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futebol

Barcelona estuda investida por De Ligt, da Juventus

Clube catalão pode incluir jogadores como Pjanic, Griezmann e Dembélé para baratear a negociação pelo holandês...

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 10:36

LanceNet

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Publicado em 

25 mai 2021 às 10:36
Crédito: Divulgação / Site oficial da Juventus
Matthijs de Ligt não está confortável na Juventus. De acordo com o programa "Onze" do "Esport3", o holandês está considerando uma mudança para o Barcelona e se arrependeu de não ter assinado pelo clube catalão ao invés de rumar à Turim.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANO
O valor pedido pela Juventus é inviável para o Barça. O clube catalão não conseguirá chegar nos 75 milhões de euros exigidos pela cláusula de rescisão, mas tentará incluir jogadores na negociação. Griezmann, Dembélé e Pjanic estão cotados para sair.Com a contratação de Eric García praticamente encaminhada, o Barça quer continuar reforçando o setor defensivo para a próxima temporada. De Ligt é visto com bons olhos pela direção do clube, que tem uma boa relação com seu agente, Mino Raiola.
Aos 21 anos, De Ligt já é fundamental para a Juventus. Na atual temporada, o zagueiro disputou 36 partidas pela Velha Senhora, marcou um gol e deu uma assistência.

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