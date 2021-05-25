Barcelona estuda investida por De Ligt, da Juventus

Crédito: Divulgação / Site oficial da Juventus

Matthijs de Ligt não está confortável na Juventus. De acordo com o programa "Onze" do "Esport3", o holandês está considerando uma mudança para o Barcelona e se arrependeu de não ter assinado pelo clube catalão ao invés de rumar à Turim.

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O valor pedido pela Juventus é inviável para o Barça. O clube catalão não conseguirá chegar nos 75 milhões de euros exigidos pela cláusula de rescisão, mas tentará incluir jogadores na negociação. Griezmann, Dembélé e Pjanic estão cotados para sair.Com a contratação de Eric García praticamente encaminhada, o Barça quer continuar reforçando o setor defensivo para a próxima temporada. De Ligt é visto com bons olhos pela direção do clube, que tem uma boa relação com seu agente, Mino Raiola.