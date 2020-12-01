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futebol

Barcelona estuda contratação de zagueiro Felipe, do Atlético de Madrid

Brasileiro não é titular absoluto na equipe de Diego Simeone, mas colchoneros enxergam essencial que o elenco tenha quatro defensores de qualidade para disputar torneios...
LanceNet

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Publicado em 

01 dez 2020 às 13:30

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 13:30

Crédito: Felipe está na mira do Barcelona para janeiro (GABRIEL BOUYS / AFP
O Barcelona estuda a contratação do zagueiro brasileiro Felipe, atualmente no Atlético de Madrid, segundo o jornal “As”. Com a lesão de Piqué, o clube deve buscar dois defensores durante a janela de transferências de janeiro, sendo o outro Eric García, do Manchester City, mas que está em seu último ano de contrato com o clube inglês.
O clube catalão deve tentar a contratação definitiva ou o empréstimo do jogador, mas não será fácil, pois os colchoneros consideram chave ter um bom plantel para a disputa de todas as competições. Além de Felipe, que não é titular absoluto, o técnico Diego Simeone conta com Giménez, Savic e Mario Hermoso.
Aos 31 anos, o veterano tem contrato com o clube espanhol até 2022, o que não faz com que o Atlético tenha pressa em negociá-lo. O brasileiro está em sua segunda temporada na Espanha após atuar três temporadas pelo Porto. No Brasil, o atleta se destacou em sua passagem pelo Corinthians, onde jogou até 2016.

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