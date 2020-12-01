Barcelona estuda contratação de zagueiro Felipe, do Atlético de Madrid

Crédito: Felipe está na mira do Barcelona para janeiro (GABRIEL BOUYS / AFP

O Barcelona estuda a contratação do zagueiro brasileiro Felipe, atualmente no Atlético de Madrid, segundo o jornal “As”. Com a lesão de Piqué, o clube deve buscar dois defensores durante a janela de transferências de janeiro, sendo o outro Eric García, do Manchester City, mas que está em seu último ano de contrato com o clube inglês.

O clube catalão deve tentar a contratação definitiva ou o empréstimo do jogador, mas não será fácil, pois os colchoneros consideram chave ter um bom plantel para a disputa de todas as competições. Além de Felipe, que não é titular absoluto, o técnico Diego Simeone conta com Giménez, Savic e Mario Hermoso.