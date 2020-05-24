Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Barcelona estuda contratação de jovem promessa do Hertha Berlin

Lazar Samardzic fez sua estreia na equipe profissional na última sexta-feira, no clássico contra o Union Berlin. Milan tentou levar atleta para a Itália na janela de janeiro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 mai 2020 às 16:40

Publicado em 24 de Maio de 2020 às 16:40

Crédito: Divulgação
O Barcelona está interessado na contratação do jovem Lazar Samardzic, do Hertha Berlin, segundo informa o jornalista italiano Gianluca Di Marzio. O meio-campista fez sua estreia na Bundesliga após entrar em alguns minutos no clássico contra o Union Berlin, na última sexta-feira, em que sua equipe saiu vitoriosa.
O Milan tentou sua contratação na janela de transferências de janeiro, mas Juventus e Atlético de Madrid também são outros clubes que observam o alemão que é destaque nas categorias de base. Os culés estão seguindo sua evolução e pedindo informações sobre a promessa de 18 anos.
Em 16 jogos realizados pelo sub-19 do Hertha, Lazar conseguiu 14 gols e nove assistências na temporada. O atleta atua no meio de campo, mas também pode jogar na ponta, é canhoto e possui muita ofensividade. Com origens sérvias, o jogador também já serviu a base da seleção alemã. E MAIS:Milan busca contratação de jovem zagueiro da base do SportingAgente de Jorginho admite uma possível transferência para a ItáliaAgente de Tagliafico reconhece propostas de outros clubesAgente de Lucas Hernández acaba com esperanças do Real MadridRB Leipzig massacra Mainz, Werner faz três e time volta ao 3º lugar E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

All Stars Jazz Band será formada exclusivamente para o festival
Itaúnas: festival de jazz e blues gratuito terá banda criada exclusivamente para o evento
Imagem de destaque
'Indústria paralela' orienta imigrantes a fingirem ser gays para obterem asilo, mostra investigação da BBC
Jordano Bruno Gasperazzo Leite, novo delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo
Novo chefe da Polícia Civil no ES faz mudanças em delegacias; veja as trocas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados