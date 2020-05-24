Barcelona estuda contratação de jovem promessa do Hertha Berlin

O Barcelona está interessado na contratação do jovem Lazar Samardzic, do Hertha Berlin, segundo informa o jornalista italiano Gianluca Di Marzio. O meio-campista fez sua estreia na Bundesliga após entrar em alguns minutos no clássico contra o Union Berlin, na última sexta-feira, em que sua equipe saiu vitoriosa.
O Milan tentou sua contratação na janela de transferências de janeiro, mas Juventus e Atlético de Madrid também são outros clubes que observam o alemão que é destaque nas categorias de base. Os culés estão seguindo sua evolução e pedindo informações sobre a promessa de 18 anos.
Em 16 jogos realizados pelo sub-19 do Hertha, Lazar conseguiu 14 gols e nove assistências na temporada. O atleta atua no meio de campo, mas também pode jogar na ponta, é canhoto e possui muita ofensividade. Com origens sérvias, o jogador também já serviu a base da seleção alemã. E MAIS:Milan busca contratação de jovem zagueiro da base do SportingAgente de Jorginho admite uma possível transferência para a ItáliaAgente de Tagliafico reconhece propostas de outros clubesAgente de Lucas Hernández acaba com esperanças do Real MadridRB Leipzig massacra Mainz, Werner faz três e time volta ao 3º lugar E MAIS: