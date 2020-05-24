Barcelona estuda contratação de jovem promessa do Hertha Berlin

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O Barcelona está interessado na contratação do jovem Lazar Samardzic, do Hertha Berlin, segundo informa o jornalista italiano Gianluca Di Marzio. O meio-campista fez sua estreia na Bundesliga após entrar em alguns minutos no clássico contra o Union Berlin, na última sexta-feira, em que sua equipe saiu vitoriosa.

O Milan tentou sua contratação na janela de transferências de janeiro, mas Juventus e Atlético de Madrid também são outros clubes que observam o alemão que é destaque nas categorias de base. Os culés estão seguindo sua evolução e pedindo informações sobre a promessa de 18 anos.