Barcelona estuda a contratação de Gayà, do Valencia

Com o fraco desempenho de Junior Firpo, o Barcelona procura novos nomes para competir pela lateral-esquerda com Jordi Alba. Conforme informado pelo programa "Onze", da "Esport3", o clube catalão sondou a situação de José Luis Gayà, do Valencia.

O Barcelona já conhece o preço exigido pelo Valencia: 15 milhões de euros fixos e mais alguns em variáveis. A secretaria técnica do Barça esperará o novo presidente ser eleito para decidir se acha necessária a contratação do lateral. Gayà não é apenas titular do Valencia, mas barrou Alba na seleção espanhola.Antes de contratar Gayà, porém, o Barcelona será obrigado a vender Junior Firpo, que chegou em 2019 por 18 milhões de euros e 12 milhões em variáveis. Ele é alvo de alguns clubes da Itália, como o Milan, mas por enquanto nenhuma proposta oficial chegou.