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futebol

Barcelona estuda a contratação de Gayà, do Valencia

Com o fraco desempenho de Junior Firpo, clube catalão quer um jogador que possa competir à altura com Jordi Alba pela lateral-esquerda...

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 08:39

LanceNet

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Publicado em 

26 jan 2021 às 08:39
Crédito: Divulgação/Valencia
Com o fraco desempenho de Junior Firpo, o Barcelona procura novos nomes para competir pela lateral-esquerda com Jordi Alba. Conforme informado pelo programa "Onze", da "Esport3", o clube catalão sondou a situação de José Luis Gayà, do Valencia.
VEJA A TABELA DE LA LIGA
O Barcelona já conhece o preço exigido pelo Valencia: 15 milhões de euros fixos e mais alguns em variáveis. A secretaria técnica do Barça esperará o novo presidente ser eleito para decidir se acha necessária a contratação do lateral. Gayà não é apenas titular do Valencia, mas barrou Alba na seleção espanhola.Antes de contratar Gayà, porém, o Barcelona será obrigado a vender Junior Firpo, que chegou em 2019 por 18 milhões de euros e 12 milhões em variáveis. Ele é alvo de alguns clubes da Itália, como o Milan, mas por enquanto nenhuma proposta oficial chegou.

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