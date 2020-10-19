Barcelona estreia na Champions querendo deixar para trás a má impressão da última temporada

Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona

A bola vai rolar pelo maior torneio de clubes do mundo. Nesta terça-feira, a fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa começa e o Barcelona entra em campo querendo apagar a última imagem no torneio, quando perdeu para o Bayern de Munique por 8 a 2 nas quartas de final e foi eliminado.

O time blaugrana entra em campo contra o Ferencváros, da Hungria, às 16h (de Brasília), no Camp Nou. O jogo terá transmissão do Facebook do Esporte Interativo e do EI Plus. O LANCE! acompanha a partida em tempo real.

+ VEJA A TABELA DA CHAMPIONS LEAGUEDepois da dolorosa derrota na última temporada e de um ano sem títulos, o Barcelona quer voltar a ser gigante no Velho Continente para brigar pelo título europeu. No entanto, segundo o próprio treinador blaugrana, Ronald Koeman, o Barça não está entre os favoritos.

- Estar no Barcelona significa jogar para ganhar títulos, no Espanhol e na Europa. Mas há equipes mais fortes. Depois do que aconteceu, não somos os favoritos, mas podemos ir longe - disse Koeman.

Ainda de acordo com o holandês, o Barcelona terá um jogo extremamente difícil contra a equipe húngara.

- - Esperamos uma equipe complicada, hoje não há jogos fracos. Temos que criar oportunidades. Analisamos todos os rivais, respeitamos todos eles. É um time forte com jogadores importantes na liderança.

PROVÁVEIS TIMESBarcelona: Neto; Dest, Piqué, Lenglet e Junior Firpo; Sergio Busquets, De Jong, Griezmann, Coutinho e Ansu Fati; Messi.