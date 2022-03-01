Barcelona está próximo de acordo com zagueiro do Chelsea

O Barcelona está próximo de chegar em um acordo com Christensen, zagueiro do Chelsea, para a próxima temporada, segundo o "Sport". O defensor, que tem contato com os Blues até junho, está interessado em vestir a camisa blaugrana.De acordo com as informações, o dinamarquês assinaria uma contrato por quatro anos, mas ainda o clube catalão está pendente da canetada do jogador. Até o momento, há apenas um acordo verbal, embora o atleta terá uma última reunião com a equipe inglesa antes de tomar uma decisão.