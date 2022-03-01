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futebol

Barcelona está próximo de acordo com zagueiro do Chelsea

Segundo jornal da Catalunha, Christensen tem a intenção de se tornar jogador do Barcelona e chegaria sem custos na equipe culé na próxima temporada...
LanceNet

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Publicado em 

01 mar 2022 às 10:44

Publicado em 01 de Março de 2022 às 10:44

O Barcelona está próximo de chegar em um acordo com Christensen, zagueiro do Chelsea, para a próxima temporada, segundo o "Sport". O defensor, que tem contato com os Blues até junho, está interessado em vestir a camisa blaugrana.De acordo com as informações, o dinamarquês assinaria uma contrato por quatro anos, mas ainda o clube catalão está pendente da canetada do jogador. Até o momento, há apenas um acordo verbal, embora o atleta terá uma última reunião com a equipe inglesa antes de tomar uma decisão.
> Veja a tabela da La Liga
Christensen quis ser jogador do Barcelona há duas temporadas, mas o Chelsea vetou a transferência na época. Desde o último verão europeu, o Barça se aproximou do entorno do atleta para conhecer sua disponibilidade em atuar na Catalunha.
No entanto, os problemas envolvendo a Rússia e a Ucrânia nos últimos dias fizeram com que Roman Abramovich se afastasse de seu cargo. Com isso, não há uma data prevista para que aconteça um último encontro entre o Chelsea e o defensor.
Crédito: ChristensenestápróximodeacordocomoBarcelona(Foto:BENSTANSALL/AFP

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