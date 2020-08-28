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futebol

Barcelona encontra dificuldades para vender Rakitic nesta janela

Meio-campista croata interessa ao Sevilla e Tottenham, mas ninguém quer pagar os R$ 66 milhões que o clube catalão pede, além de bancar o alto salário do jogador...

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 09:19

LanceNet

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Publicado em 

28 ago 2020 às 09:19
Crédito: AFP
O meio-campista Ivan Rakitic não faz parte dos planos de Ronald Koeman para o Barcelona. No entanto, o Sevilla, principal interessado na negociação, não tem dinheiro para pagar os 10 milhões de euros (R$ 66 milhões) que o clube catalão pede, de acordo com fontes próximas ao clube ouvidas pelo jornal “Mundo Deportivo”. Apesar de terem vencido a Liga Europa, o clube espanhol só aceitaria comprá-lo com um valor simbólico.O croata, que tem contrato com os culés, também tem um salário muito alto para os padrões dos interessados. Com isso, clubes esperam alcançar as mesmas cifras pagas pelos blaugranas, mas com em um tempo maior de vínculo como o objetivo de aliviar a folha salarial. Além do Sevilla, o Tottenham é outro interessado, mas na mesma situação dos espanhóis.
Rakitic disse ao longo dos últimos meses que não tinha vontade de deixar o Barcelona antes do fim do contrato e se mostrou chateado pela forma como o clube o tratou recentemente, sendo constantemente especulado como moeda de troca. Ainda não se sabe o que será do futuro do veterano, mas o atleta se reapresenta na próxima segunda-feira para os treinos de pré-temporada.

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