Barcelona encontra dificuldades para vender Rakitic nesta janela

O meio-campista Ivan Rakitic não faz parte dos planos de Ronald Koeman para o Barcelona. No entanto, o Sevilla, principal interessado na negociação, não tem dinheiro para pagar os 10 milhões de euros (R$ 66 milhões) que o clube catalão pede, de acordo com fontes próximas ao clube ouvidas pelo jornal “Mundo Deportivo”. Apesar de terem vencido a Liga Europa, o clube espanhol só aceitaria comprá-lo com um valor simbólico.O croata, que tem contrato com os culés, também tem um salário muito alto para os padrões dos interessados. Com isso, clubes esperam alcançar as mesmas cifras pagas pelos blaugranas, mas com em um tempo maior de vínculo como o objetivo de aliviar a folha salarial. Além do Sevilla, o Tottenham é outro interessado, mas na mesma situação dos espanhóis.