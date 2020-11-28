Barcelona encara Osasuna buscando se recuperar na La Liga

Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP

Em busca de se aproximar do pelotão da frente do Campeonato Espanhol, o Barcelona enfrenta o Osasuna neste domingo. A partida tem início marcado para às 10h, no estádio Camp Nou.

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No meio de semana, o Barcelona se deu ao luxo de poupar jogadores, inclusive Lionel Messi, na partida contra o Dynamo de Kiev pela Champions League. Mesmo assim, goleou por 4 a 0, alcançou os 12 pontos possíveis e assegurou com duas rodadas de antecipação sua classificação paras as oitavas de final.

Embalado e com Messi descansado, o Barcelona vai com o que tem de melhor para garantir o resultado em casa e se recuperar no Campeonato Espanhol.

Provável Barcelona: Ter Stegen; Dest, Mingueza, Lenglet, Alba; De Jong, Pjanic; Coutinho, Lionel Messi, Dembélé; Griezmann.