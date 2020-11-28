AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Barcelona encara Osasuna buscando se recuperar na La Liga

Time Catalão contará com o retorno de Lionel Messi, poupada no jogo do meio de semana...

Publicado em 28 de Novembro de 2020 às 12:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 nov 2020 às 12:19
Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
Em busca de se aproximar do pelotão da frente do Campeonato Espanhol, o Barcelona enfrenta o Osasuna neste domingo. A partida tem início marcado para às 10h, no estádio Camp Nou.
CONFIRA A TABELA DO CAMPEONATO ESPANHOL
No meio de semana, o Barcelona se deu ao luxo de poupar jogadores, inclusive Lionel Messi, na partida contra o Dynamo de Kiev pela Champions League. Mesmo assim, goleou por 4 a 0, alcançou os 12 pontos possíveis e assegurou com duas rodadas de antecipação sua classificação paras as oitavas de final.
Embalado e com Messi descansado, o Barcelona vai com o que tem de melhor para garantir o resultado em casa e se recuperar no Campeonato Espanhol.
Provável Barcelona: Ter Stegen; Dest, Mingueza, Lenglet, Alba; De Jong, Pjanic; Coutinho, Lionel Messi, Dembélé; Griezmann.
Provável Osasuna: Herrera; Roncaglia, Unai García, Navas; Vidal, Moncayola, Oier, Perez, Jony; Budimir, Rubén Garcia.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Moto, motociclista, motocicleta, trânsito, direção
Motociclistas não param de morrer no trânsito e nada muda
Imagem de destaque
A epidemia de violência contra professores no Brasil: 'Fui ameaçada de morte pelo pai de um aluno de 6 anos'
Fábrica da GWM em Iracemapolis, interior do Estado de São Paulo
Entre o tarifaço e a fábrica: o futuro industrial do Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados