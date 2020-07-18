Barcelona encara o Alavés com a cabeça na Liga dos Campeões

Crédito: Barcelona tem feito temporada frustrante e Messi tem carregado o time (LLUIS GENE / AFP

O Barcelona irá fazer seu término no Campeonato Espanhol em um duelo melancólico contra o Alavés neste domingo, às 12h (horário de Brasília). Os culés estão em um momento conturbado internamente após as fracas apresentações da equipe dirigida por Quique Setién e com críticas de Messi ao momento do clube. A partida também será a última antes do confronto contra o Napoli pela Liga dos Campeões.

O treinador comentou sobre as declarações do craque argentino e diz que entende que o elenco precisa jogar melhor para ter chances no torneio europeu.

- Ele tem toda razão, se jogarmos mal como fizemos em algumas partidas, não conseguiremos nada, mas também fizemos boas partidas. Temos que ser mais consistentes e confiáveis, essa é a realidade. Se fizermos uma boa partida como contra o Villarreal, acredito que vamos ganhar na Liga dos Campeões.

Sobre o confronto contra o Alavés fora de casa, o treinador quer que sua equipe finalize a La Liga com uma impressão positiva.

- É importante terminar com sensações melhores do que do último jogo. Se nos prepararmos para o futuro pensando na Liga dos Campeões,os sentimentos devem ser positivos. A equipe está mentalizando que o jogo de amanhã é importante para o futuro.