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futebol

Barcelona encara o Alavés com a cabeça na Liga dos Campeões

Quique Setién quer que a partida seja como uma última preparação antes do jogo contra o Napoli e deseja que o time seja mais consistente e confiável nesta reta final de temporada...
LanceNet

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Publicado em 

18 jul 2020 às 12:35

Publicado em 18 de Julho de 2020 às 12:35

Crédito: Barcelona tem feito temporada frustrante e Messi tem carregado o time (LLUIS GENE / AFP
O Barcelona irá fazer seu término no Campeonato Espanhol em um duelo melancólico contra o Alavés neste domingo, às 12h (horário de Brasília). Os culés estão em um momento conturbado internamente após as fracas apresentações da equipe dirigida por Quique Setién e com críticas de Messi ao momento do clube. A partida também será a última antes do confronto contra o Napoli pela Liga dos Campeões.
O treinador comentou sobre as declarações do craque argentino e diz que entende que o elenco precisa jogar melhor para ter chances no torneio europeu.
- Ele tem toda razão, se jogarmos mal como fizemos em algumas partidas, não conseguiremos nada, mas também fizemos boas partidas. Temos que ser mais consistentes e confiáveis, essa é a realidade. Se fizermos uma boa partida como contra o Villarreal, acredito que vamos ganhar na Liga dos Campeões.
Sobre o confronto contra o Alavés fora de casa, o treinador quer que sua equipe finalize a La Liga com uma impressão positiva.
- É importante terminar com sensações melhores do que do último jogo. Se nos prepararmos para o futuro pensando na Liga dos Campeões,os sentimentos devem ser positivos. A equipe está mentalizando que o jogo de amanhã é importante para o futuro.
O Alavés não tem mais chances de ser rebaixado por estar quatro pontos à frente do Leganés, mas tenta aproveitar o momento turbulento do rival para vencer o último jogo da temporada. No entanto, o pensamento da diretoria é na próxima temporada e em como melhorar a campanha para que os torcedores não passem tanto sufoco novamente.

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