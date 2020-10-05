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futebol

Barcelona empresta zagueiro ao Benfica

Com apenas 25 jogos como profissional, Jean Todibo vai para
o quarto time na carreira, no quarto país diferente...

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 18:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 out 2020 às 18:41
Crédito: Divulgação / Barcelona / Site oficial
O Barcelona encontrou um destino para Jean Todibo. Depois de ser especulado em várias equipes, o zagueiro francês é o novo reforço do Benfica. A informação já foi noticiada por veículos de Portugal, Espanha e Inglaterra. Este último porque o defensor era cotado para vestir as cores do Fulham. O contrato é de uma temporada, mas o time comandado por Jorge Jesus terá a opção de compra ao final do vínculo, estipulada em 20 milhões de euros. Aos 20 anos, Todibo vai para o seu quarto clube na carreira e no quarto país diferente.
Revelado pelo Toulouse da França, disputou apenas dez jogos na temporada 2018/19, até ser contratado pelo Barcelona, em janeiro do ano passado. Na Catalunha, entrou em campo somente cinco vezes, até ser emprestado ao Schalke 04, em 2019/20. Na Alemanha, jogou pouco também, só dez vezes.

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