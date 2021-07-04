Barcelona empresta Francisco Trincão ao Wolverhampton

Crédito: German Parga / Barcelona

A legião de portugueses do Wolverhampton acabou de aumentar. O Barcelona anunciou a saída de Francisco Trincão por empréstimo de uma temporada ao time de Bruno Lage. O clube inglês também terá a opção de compra não obrigatória do jogador em 2022.Os valores desta cláusula não estão especificados, mas acredita-se que não são baixos por conta da expectativa que os catalães depositam no camisa 17. Os Wolves irão arcar com todo o salário do meia-atacante pelo próximo ano, o que alivia a folha salarial dos culés.

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Em sua primeira temporada na Catalunha, Trincão não conseguiu ter o desempenho. Além disso, a minutagem em campo ficou aquém do necessário para o seu desenvolvimento. O jogador participou de 42 partidas, mas iniciando no banco na maior parte das vezes.