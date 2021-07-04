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futebol

Barcelona empresta Francisco Trincão ao Wolverhampton

Meia-atacante português jogará na Premier League por uma temporada e clube inglês terá opção de contratar o atleta em 2022...

Publicado em 04 de Julho de 2021 às 10:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 jul 2021 às 10:00
Crédito: German Parga / Barcelona
A legião de portugueses do Wolverhampton acabou de aumentar. O Barcelona anunciou a saída de Francisco Trincão por empréstimo de uma temporada ao time de Bruno Lage. O clube inglês também terá a opção de compra não obrigatória do jogador em 2022.Os valores desta cláusula não estão especificados, mas acredita-se que não são baixos por conta da expectativa que os catalães depositam no camisa 17. Os Wolves irão arcar com todo o salário do meia-atacante pelo próximo ano, o que alivia a folha salarial dos culés.
> Veja a tabela da Eurocopa
Em sua primeira temporada na Catalunha, Trincão não conseguiu ter o desempenho. Além disso, a minutagem em campo ficou aquém do necessário para o seu desenvolvimento. O jogador participou de 42 partidas, mas iniciando no banco na maior parte das vezes.
Na Premier League, o atleta deverá se sentir em casa por conta do elenco recheado de compatriotas que irá encontrar no Wolverhampton. Além da nova contratação, a equipe inglesa possui nove portugueses no plantel, além do treinador.

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