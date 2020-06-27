Barcelona empata com o Celta e vê chance do Real disparar na liderança

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O Barcelona foi até a Galícia neste sábado para visitar o Celta de Vigo e saiu de lá com um resultado que pode ser péssimo para a sequência do Campeonato Espanhol. Em um jogo muito movimentado, as equipes empataram em 2 a 2 e agora o clube blaugrana pode ver o Real Madrid disparar na liderança, caso vença o jogo de domingo, contra o lanterna Espanyol.

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DUPLA MESSI-SUÁREZ FUNCIONA DUAS VEZESO uruguaio Luis Suárez finalmente desencantou após retornar de lesão após a pausa do campeonato em virtude do novo coronavírus. E o encontro do camisa 9 com as redes foi duplo. O primeiro foi em jogada muito inteligente de Messi no primeiro tempo, que cobrou falta para o uruguaio dentro da pequena área. O segundo foi em pura garra no melhor estilo sul-americano. De novo Messi deu o passe.

SUSTO NO SEGUNDO TEMPOO Celta de Vigo, buscando a terceira vitória consecutiva, voltou para o segundo tempo se lançando ao ataque. E logo aos quatro minutos Fedor Smolov recebeu bela enfiada de bola Okay Yokuslu e empatou o jogo, àquela altura 1 a 0. Depois Suárez marcou o seu segundo.

FALHA DE TER STEGENApós levar o segundo gol, o Celta novamente se lançou ao ataque do Barcelona e conseguiu outro empate aos 43 minutos do segundo tempo. Desta vez em cobrança de falta de Iago Aspas, sofrida pelo brasileiro Rafinha, que pertence ao Barcelona, e entrou no segundo tempo para ser um dos destaques do Celta. Na cobrança, Ter Stegen armou mal a barreira e o camisa 10 do Celta bateu por baixo, passando pelo lado dos jogadores do Barça, e a bola entrou no cantinho do goleiro alemão.

PODIA SER PIORNo último lance da partida, o Barcelona quase levou a virada. Em jogada rápida pela direita, Denis Suárez invadiu e rolou para Nolito, que entrava sozinho na segunda trave. O camisa 3 não pegou como gostaria, bateu fraco e Ter Stegen, mesmo caído, conseguiu salvar o clube culé.