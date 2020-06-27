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futebol

Barcelona empata com o Celta e vê chance do Real disparar na liderança

Clube blaugrana cria chances, mas não consegue ser eficiente na conclusão. Messi dá duas assistências para Suárez, mas não consegue marcar o gol 700 da carreira...
LanceNet

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Publicado em 

27 jun 2020 às 17:15

Publicado em 27 de Junho de 2020 às 17:15

Crédito: STR / AFP
O Barcelona foi até a Galícia neste sábado para visitar o Celta de Vigo e saiu de lá com um resultado que pode ser péssimo para a sequência do Campeonato Espanhol. Em um jogo muito movimentado, as equipes empataram em 2 a 2 e agora o clube blaugrana pode ver o Real Madrid disparar na liderança, caso vença o jogo de domingo, contra o lanterna Espanyol.
+ VEJA A TABELA DA LA LIGA
DUPLA MESSI-SUÁREZ FUNCIONA DUAS VEZESO uruguaio Luis Suárez finalmente desencantou após retornar de lesão após a pausa do campeonato em virtude do novo coronavírus. E o encontro do camisa 9 com as redes foi duplo. O primeiro foi em jogada muito inteligente de Messi no primeiro tempo, que cobrou falta para o uruguaio dentro da pequena área. O segundo foi em pura garra no melhor estilo sul-americano. De novo Messi deu o passe.
SUSTO NO SEGUNDO TEMPOO Celta de Vigo, buscando a terceira vitória consecutiva, voltou para o segundo tempo se lançando ao ataque. E logo aos quatro minutos Fedor Smolov recebeu bela enfiada de bola Okay Yokuslu e empatou o jogo, àquela altura 1 a 0. Depois Suárez marcou o seu segundo.
FALHA DE TER STEGENApós levar o segundo gol, o Celta novamente se lançou ao ataque do Barcelona e conseguiu outro empate aos 43 minutos do segundo tempo. Desta vez em cobrança de falta de Iago Aspas, sofrida pelo brasileiro Rafinha, que pertence ao Barcelona, e entrou no segundo tempo para ser um dos destaques do Celta. Na cobrança, Ter Stegen armou mal a barreira e o camisa 10 do Celta bateu por baixo, passando pelo lado dos jogadores do Barça, e a bola entrou no cantinho do goleiro alemão.
PODIA SER PIORNo último lance da partida, o Barcelona quase levou a virada. Em jogada rápida pela direita, Denis Suárez invadiu e rolou para Nolito, que entrava sozinho na segunda trave. O camisa 3 não pegou como gostaria, bateu fraco e Ter Stegen, mesmo caído, conseguiu salvar o clube culé.
REAL MADRID AGRADECECom o empate, o Barcelona assume a liderança com 69 pontos. No entanto, o Real Madrid, que agora está em segundo, entra em campo amanhã. Caso o time de Zidane vença, chegará aos 71 pontos e será líder de forma isolada. Para piorar a situação do Barcelona, o adversário será o Espanyol, lanterna da competição com 24 pontos.E MAIS:Veja como terminou a briga na tabela no Campeonato AlemãoLewandowski marca, e Bayern goleia o Wolfburg na última rodada do Campeonato AlemãoCom quatro de Kramaric, Hoffenheim goleia o Borussia, em DortmundAthletic Bilbao derrota o Mallorca em casa pelo Campeonato EspanholMauro Cezar elogia Vinicius Júnior no Real e projeta dupla com Neymar na Seleção: 'Está pronto'Wolverhampton vence o Aston Villa fora de casa pelo Campeonato Inglês E MAIS:

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