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Barcelona e Xavi entram em acordo e irão dividir valor da cláusula de rescisão de contrato com o Al-Sadd

Clube catalão se negou a pagar o valor da multa contratual de cinco milhões de euros (R$ 32 milhões) de forma unilateral após equipe do Qatar anunciar acordo com os culés...
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Publicado em 

05 nov 2021 às 12:19

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 12:19

Crédito: Xavi está mais próximo de se tornar técnico do Barcelona (Divulgação / Al-Sadd
O Barcelona e Xavi entraram em um acordo e devem dividir o pagamento da cláusula de rescisão contratual de cinco milhões de euros (R$ 32 milhões) para o Al-Sadd, segundo o "Mundo Deportivo". A multa foi estipulada no último contrato assinado pelo comandante espanhol com o clube do Qatar em 2021.Na manhã desta sexta-feira, o Al-Sadd anunciou em suas redes sociais que havia chegado em um acordo com o clube catalão pela saída de Xavi através do depósito do valor integral da multa. No entanto, a entidade blaugrana negou o acerto por conta de questões fiscais.
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Segundo a imprensa da Catalunha, o Barcelona não poderia arcar com os cinco milhões de euros pela contratação de Xavi, pois iria esbarrar na questão do Fair Play Financeiro. Por conta disso, a negociação demorou para encontrar um caminho viável.
Neste momento, as negociações estão em fases avançadas e o anúncio do retorno de Xavi ao Camp Nou é iminente e deve acontecer ainda nesta sexta-feira. O comandante deve estrear no clássico contra o Espanyol, no próximo dia 20 de novembro.

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