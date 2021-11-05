Barcelona e Xavi entram em acordo e irão dividir valor da cláusula de rescisão de contrato com o Al-Sadd

O Barcelona e Xavi entraram em um acordo e devem dividir o pagamento da cláusula de rescisão contratual de cinco milhões de euros (R$ 32 milhões) para o Al-Sadd, segundo o "Mundo Deportivo". A multa foi estipulada no último contrato assinado pelo comandante espanhol com o clube do Qatar em 2021.Na manhã desta sexta-feira, o Al-Sadd anunciou em suas redes sociais que havia chegado em um acordo com o clube catalão pela saída de Xavi através do depósito do valor integral da multa. No entanto, a entidade blaugrana negou o acerto por conta de questões fiscais.