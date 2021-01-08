Barcelona e Real Madrid enfrentarão clubes da terceira divisão na próxima fase da Copa do Rei; veja confrontos

Crédito: Barcelona enfrentará o Cornellà (Pau BARRENA / AFP

Um sorteio definiu nesta sexta-feira os 16 confrontos da próxima fase da Copa do Rei. Destaque para o duelo do Barcelona com o Cornellá, clube da terceira divisão espanhola, que eliminou o Atlético de Madrid na última fase. O Real Madrid, por sua vez, terá pela frente o Alcoyano, também da terceira divisão, que surpreendeu ao se classificar diante do Huesca.

+ Bayern interessado em meia, e United pode pagar R$ 653 milhões em jogador rival… Veja o Dia do MercadoA fase de 16 avos de final antecede as oitavas e será disputada novamente em partidas únicas. Os confrontos serão realizados nos dias 16, 17, 20 e 21 de janeiro.

Dos 32 clubes classificados para esta fase, 16 são da primeira divisão e foram colocados em um pote separado. Os 10 da segunda e outros seis da terceira se juntaram no segundo pote. Além de Huesca e Atlético de Madrid, Celta e Getafe foram as outras equipes da elite que foram eliminados na segunda fase.

+ Confira a tabela do Campeonato Espanhol

CONFIRA OS CONFRONTOS SORTEADOS: