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Barcelona e Real Madrid enfrentarão clubes da terceira divisão na próxima fase da Copa do Rei; veja confrontos

Sorteio nesta sexta-feira definiu os duelos das 16 avos de final. Barça enfrentará clube que eliminou o Atlético de Madrid na última fase...
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Publicado em 

08 jan 2021 às 09:55

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 09:55

Crédito: Barcelona enfrentará o Cornellà (Pau BARRENA / AFP
Um sorteio definiu nesta sexta-feira os 16 confrontos da próxima fase da Copa do Rei. Destaque para o duelo do Barcelona com o Cornellá, clube da terceira divisão espanhola, que eliminou o Atlético de Madrid na última fase. O Real Madrid, por sua vez, terá pela frente o Alcoyano, também da terceira divisão, que surpreendeu ao se classificar diante do Huesca.
+ Bayern interessado em meia, e United pode pagar R$ 653 milhões em jogador rival… Veja o Dia do MercadoA fase de 16 avos de final antecede as oitavas e será disputada novamente em partidas únicas. Os confrontos serão realizados nos dias 16, 17, 20 e 21 de janeiro.
Dos 32 clubes classificados para esta fase, 16 são da primeira divisão e foram colocados em um pote separado. Os 10 da segunda e outros seis da terceira se juntaram no segundo pote. Além de Huesca e Atlético de Madrid, Celta e Getafe foram as outras equipes da elite que foram eliminados na segunda fase.
+ Confira a tabela do Campeonato Espanhol
CONFIRA OS CONFRONTOS SORTEADOS:
- Cornellà x Barcelona- Ibiza-Eivissa x Athletic Bilbao- Alcoyano x Real Madrid- Córdoba x Real Sociedad- Penã Desportiva x Real Valladolid- Navalcarnero x Eibar- Málaga x Granada- Almería x Alavés- Leganés x Sevilla- Alcorcón x Valencia​- Girona x Cádiz- Sporting Gijón x Real Betis- Espanyol x Osasuna- Fuenlabrada x Levante- Rayo Vallecano x Elche- Tenerife x Villarreal

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