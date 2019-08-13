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Paris

Barcelona e PSG se reúnem para discutir troca entre Neymar e Coutinho

Na manhã desta terça (13), dirigentes do Barcelona viajaram à França pela contratação de Neymar

Publicado em 13 de Agosto de 2019 às 08:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2019 às 08:44
Neymar, atacante do PSG Crédito: Reprodução/Instagram
Na manhã desta terça (13), dirigentes do Barcelona viajaram à França pela contratação de Neymar. Segundo apurou o UOL Esporte, os representantes da agremiação azul-grená se reunirão com o brasileiro Leonardo, diretor do Paris Saint-Germain, para conversar sobre a possibilidade de uma troca envolvendo o atacante e Philippe Coutinho.
O Barcelona já se reuniu com representantes do Coutinho em Paris para envolvê-lo diretamente na operação com o PSG. O time espanhol estava negociando a ida do brasileiro ao Bayern de Munique, mas as conversas não avançaram, já que a proposta feita pelos alemães não agradou à equipe azul-grená e nem ao jogador.
Por outro lado, Coutinho já se sente satisfeito com uma transferência ao PSG. O meio-campista já conversava com Thiago Silva há algum tempo sobre a possibilidade de atuar na agremiação da capital da França.
O modelo da possível troca ainda é discutido. O Barcelona pode pagar uma quantia em dinheiro para o PSG além de enviar Coutinho para a França. Além disso, outros jogadores do clube catalão, como Nelson Semedo e Ivan Rakitic, também podem ser envolvidos.
Com o acordo praticamente fechado entre Barcelona e PSG, fontes do Real Madrid consideram que o time já está quase desistindo da contratação de Neymar. De acordo com apuração do UOL Esporte, o clube merengue ficou desanimado ao saber do avanço do Barça e já se considera fora da operação.

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