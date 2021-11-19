Barcelona e Milan se interessam por atacante do Manchester United

Jesse Lingard, atacante do Manchester United, deseja deixar o clube na janela de transferências de janeiro, segundo o "Daily Mail". O atleta tem contrato até o fim da temporada e é um nome especulado como reforço no Barcelona e no Milan.A partir de janeiro, o jogador poderia assinar um pré-contrato com uma nova equipe para deixar os Diabos Vermelhos sem custos ao fim da temporada. No entanto, o camisa 14 busca uma saída por empréstimo nos próximos meses com o intuito de ter mais minutos de jogo.

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O Manchester United recusou algumas ofertas por Lingard na última janela de transferências do verão europeu. No entanto, o atleta rejeitou as propostas por uma renovação de contrato com os Red Devils e soma apenas oito partidas na temporada, tendo iniciado apenas uma como titular.

O jogador de 28 anos sonha em conquistar uma vaga na Inglaterra para atuar na Copa do Mundo de 2022. No entanto, o atleta precisa estar jogando e conseguindo boas atuações, o que não vem acontecendo no Manchester United apesar de já ter dois gols marcados.