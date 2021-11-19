Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Barcelona e Milan se interessam por atacante do Manchester United

Jesse Lingard não está tendo muitas oportunidades na equipe de Ole Solskjaer e deseja deixar os Red Devils por empréstimo em janeiro. Contrato do atleta termina em 2022...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 nov 2021 às 10:41

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 10:41

Jesse Lingard, atacante do Manchester United, deseja deixar o clube na janela de transferências de janeiro, segundo o "Daily Mail". O atleta tem contrato até o fim da temporada e é um nome especulado como reforço no Barcelona e no Milan.A partir de janeiro, o jogador poderia assinar um pré-contrato com uma nova equipe para deixar os Diabos Vermelhos sem custos ao fim da temporada. No entanto, o camisa 14 busca uma saída por empréstimo nos próximos meses com o intuito de ter mais minutos de jogo.
> Veja a tabela da Premier League
O Manchester United recusou algumas ofertas por Lingard na última janela de transferências do verão europeu. No entanto, o atleta rejeitou as propostas por uma renovação de contrato com os Red Devils e soma apenas oito partidas na temporada, tendo iniciado apenas uma como titular.
O jogador de 28 anos sonha em conquistar uma vaga na Inglaterra para atuar na Copa do Mundo de 2022. No entanto, o atleta precisa estar jogando e conseguindo boas atuações, o que não vem acontecendo no Manchester United apesar de já ter dois gols marcados.
Crédito: LingarddesejadeixaroManchesterUnitedemjaneiro(Foto:SEBASTIENBOZON/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barcelona manchester united milan
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Após GWM, mais duas fabricantes de veículos podem se instalar no ES
Imagem de destaque
Parque Paulo César Vinha pode ser ampliado para novas áreas; saiba onde
Imagem de destaque
Suspeito de participação em furto a lotérica em Aracruz é identificado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados