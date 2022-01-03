Barcelona e Manchester United podem trocar jogadores na janela de transferências

O Barcelona e o Manchester United podem promover uma troca de jogadores nesta janela de transferências. Segundo o diário "Ara", o clube culé pode negociar a ida de Dembélé para a Inglaterra, enquanto Martial seria recebido na Catalunha.As informações apontam que os Red Devils pagariam a transferência do atleta blaugrana, enquanto Martial chegaria na equipe culé por empréstimo até o fim da temporada. Além disso, os ingleses assumiriam as despesas salariais do camisa nove.

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O clube culé realizou uma proposta pela renovação de contrato de Dembélé, que se encerra ao fim desta temporada, mas Moussa Sissoko, empresário do atleta, está disposto a recusar a oferta e explorar o mercado em busca de melhorias econômicas para o seu cliente.

Por outro lado, Martial tem contrato com os Diabos Vermelhos até 2024, mas não está nos planos do clube. Na atual temporada, o atacante francês participou apenas de nove partidas somando todas as competições e começou como titular em apenas três jogos.