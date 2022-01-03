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futebol

Barcelona e Manchester United podem trocar jogadores na janela de transferências

Barcelona busca negociar a saída de Dembélé, que tem contrato com o clube até o fim da temporada, enquanto os Red Devils buscam saída para Martial...
LanceNet

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Publicado em 

03 jan 2022 às 12:17

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 12:17

O Barcelona e o Manchester United podem promover uma troca de jogadores nesta janela de transferências. Segundo o diário "Ara", o clube culé pode negociar a ida de Dembélé para a Inglaterra, enquanto Martial seria recebido na Catalunha.As informações apontam que os Red Devils pagariam a transferência do atleta blaugrana, enquanto Martial chegaria na equipe culé por empréstimo até o fim da temporada. Além disso, os ingleses assumiriam as despesas salariais do camisa nove.
> Veja a tabela da Premier League
O clube culé realizou uma proposta pela renovação de contrato de Dembélé, que se encerra ao fim desta temporada, mas Moussa Sissoko, empresário do atleta, está disposto a recusar a oferta e explorar o mercado em busca de melhorias econômicas para o seu cliente.
Por outro lado, Martial tem contrato com os Diabos Vermelhos até 2024, mas não está nos planos do clube. Na atual temporada, o atacante francês participou apenas de nove partidas somando todas as competições e começou como titular em apenas três jogos.
Crédito: DembélépodemovimentarajaneladetransferênciascasonãorenovecomoBarcelona(Foto:CRISTINAQUICLER/AFP

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