Barcelona é derrotado em casa pelo Granada e desperdiça chance de assumir a liderança de La Liga

O Barcelona perdeu a chance de assumir a liderança do Campeonato Espanhol. Em casa, a equipe de Koeman foi derrotada pelo Granada por 2 a 1. Messi abriu o placar, mas Machís e Molina garantiram a vitória aos visitantes.
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Lionel Messi, como sempre, abriu o placar para o Barça. Aos 22 minutos de jogo, o argentino tabelou com Griezmann, invadiu a área e chutou cruzado para colocar os catalães na liderança do placar e de La Liga.O primeiro tempo terminou controlado pelo Barcelona. Messi perdeu oportunidade cara a cara, mas o placar continuou controlado. No segundo tempo, aos 17, Machís aproveitou falha de Mingueza para deixar tudo igual no Camp Nou.
Poucos minutos depois, Ronald Koeman recebeu cartão vermelho e foi expulso. Dembélé e Pedri entraram, mas não conseguiram fazer muita coisa. Aos 33, Marin cruzou, Piqué não achou nada e Molina virou a partida.
Os minutos finais foram de pressão total do Barça, mas sem sucesso. O resultado foi péssimo para os catalães, que perderam a chance de assumir a liderança da competição. O Granada, por outro lado, chegou aos 45 pontos e tenta uma vaga na Liga Europa.