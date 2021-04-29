AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Barcelona é derrotado em casa pelo Granada e desperdiça chance de assumir a liderança de La Liga
futebol

Barcelona é derrotado em casa pelo Granada e desperdiça chance de assumir a liderança de La Liga

Messi abriu o placar para a equipe catalã, mas falhas individuais de Mingueza e Piqué custaram caro à equipe de Koeman...

Publicado em 29 de Abril de 2021 às 16:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 abr 2021 às 16:00
Crédito: LLUIS GENE / AFP
O Barcelona perdeu a chance de assumir a liderança do Campeonato Espanhol. Em casa, a equipe de Koeman foi derrotada pelo Granada por 2 a 1. Messi abriu o placar, mas Machís e Molina garantiram a vitória aos visitantes.
VEJA A TABELA DE LA LIGA
Lionel Messi, como sempre, abriu o placar para o Barça. Aos 22 minutos de jogo, o argentino tabelou com Griezmann, invadiu a área e chutou cruzado para colocar os catalães na liderança do placar e de La Liga.O primeiro tempo terminou controlado pelo Barcelona. Messi perdeu oportunidade cara a cara, mas o placar continuou controlado. No segundo tempo, aos 17, Machís aproveitou falha de Mingueza para deixar tudo igual no Camp Nou.
Poucos minutos depois, Ronald Koeman recebeu cartão vermelho e foi expulso. Dembélé e Pedri entraram, mas não conseguiram fazer muita coisa. Aos 33, Marin cruzou, Piqué não achou nada e Molina virou a partida.
Os minutos finais foram de pressão total do Barça, mas sem sucesso. O resultado foi péssimo para os catalães, que perderam a chance de assumir a liderança da competição. O Granada, por outro lado, chegou aos 45 pontos e tenta uma vaga na Liga Europa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Café Cordilheiras do Caparaó
Conheça a força econômica do café no Espírito Santo
Show na Praça do Papa reune diversos fãs para noite histórica em Vitória
Banda Nazareth agita Vitória com show histórico; confira fotos
Loteria
12 apostas do ES ficam a uma dezena de prêmio milionário da Lotofácil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados