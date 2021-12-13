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futebol

Barcelona e Bayern podem trocar jogadores na janela de tranferência

Ousmane Dembélé está na mira do clube bávaro e tem contrato com os culés até o fim da temporada, enquanto Coman possui vínculo com a equipe alemã até 2023...
LanceNet

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Publicado em 

13 dez 2021 às 07:40

Publicado em 13 de Dezembro de 2021 às 07:40

Barcelona e Bayern de Munique podem realizar uma troca envolvendo Dembélé e Coman nesta janela de transferências de janeiro, segundo o "Bild". O jogador culé tem contrato com a equipe blaugrana até 2022, enquanto o compatriota do clube bávaro tem vínculo com os alemães até 2023.Apesar do período contratual encerrar em anos diferentes, a situação da dupla possui uma coincidência: as negociações por uma renovação estão travadas. O empresário de Dembélé busca explorar o mercado e já está ciente do interesse do Bayern justamente para ser uma reposição do elenco.
> Veja a tabela da Bundesliga
Por outro lado, Coman não parece ter interesse na renovação de contrato por buscar um aumento salarial. O francês, que foi decisivo na Champions League 2019/2020, quer receber o mesmo salário que os medalhões do clube, como Lewandowski, Muller e Neuer, ganham.
O Bayern deve encontrar alguns adversários no próximo mês de janeiro, quando o atacante do Barça poderá assinar um pré-contrato com uma nova equipe para se transferir sem custos ao fim da temporada. Ao mesmo tempo, os alemães não querem um novo "caso Alaba" se repetindo e já admitem negociar a saída de Coman.
Crédito: DembélépodeserenvolvidoemtrocacomComanentreBarcelonaeBayern(Foto:CRISTINAQUICLER/AFP

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