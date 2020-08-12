Barcelona divulga um caso positivo de Covid-19 em seu plantel

O Barcelona anunciou que um atleta testou positivo para Covid-19 em testes realizados na última terça-feira. No entanto, o jogador não esteve em contato com os membros da delegação que viajaram para Portugal por conta da disputa da Liga dos Campeões. O contaminado chegou ao clube recentemente seja por ter sido contratado ou por ter retornado de empréstimo.Nove nomes que iniciaram a pré-temporada realizaram os exames PCR: Francisco Trincão, Rafinha Alcântara, Pedri, Carles Aleñá, Todibo, Matheus Fernandes, Oriol Busquets, Wague e Miranda. O único caso positivo, de acordo com a nota do Barça, é assintomático e se encontra em casa fazendo isolamento social.