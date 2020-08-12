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futebol

Barcelona divulga um caso positivo de Covid-19 em seu plantel

Jogador contaminado está entre atletas que chegaram por contratação ou retornaram de empréstimos. Envolvidos na Liga dos Campeões testam negativo antes de viagem...
LanceNet

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Publicado em 

12 ago 2020 às 08:31

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 08:31

Crédito: Um atleta do Barça testou positivo para Covid-19 antes de início da pré-temporada (Divulgação / Barcelona
O Barcelona anunciou que um atleta testou positivo para Covid-19 em testes realizados na última terça-feira. No entanto, o jogador não esteve em contato com os membros da delegação que viajaram para Portugal por conta da disputa da Liga dos Campeões. O contaminado chegou ao clube recentemente seja por ter sido contratado ou por ter retornado de empréstimo.Nove nomes que iniciaram a pré-temporada realizaram os exames PCR: Francisco Trincão, Rafinha Alcântara, Pedri, Carles Aleñá, Todibo, Matheus Fernandes, Oriol Busquets, Wague e Miranda. O único caso positivo, de acordo com a nota do Barça, é assintomático e se encontra em casa fazendo isolamento social.
Os jogadores do elenco principal também passaram por testes, mas todos os resultados foram negativos. Nesta quinta-feira, o elenco irá realizar novos exames na véspera da partida contra o Bayern de Munique como parte do protocolo de segurança sanitária da Uefa em suas competições.

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