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futebol

Barcelona disse 'não' para o brasileiro Douglas Costa

Nome do jogador foi especulado em possível troca com Arthur, mas catalães recusaram e contrataram Pjanic. Brasileiro também está sendo oferecido para o futebol inglês...

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 08:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 set 2020 às 08:46
Crédito: Twitter / Juventus
O Barcelona não quis a contratação do brasileiro Douglas Costa na operação que levou Arthur para a Juventus, segundo a imprensa catalã. Recentemente, na Itália, cogitaram a ida do brasileiro em um novo negócio com Ousmane Dembélé, mas a idade, o histórico de lesões e as poucas oportunidades na última temporada jogam contra o ponta.O atacante francês em que o Barcelona apostou muito dinheiro já disse não para o Liverpool de Jurgen Klopp, então a expectativa é de que ele permaneça na Catalunha. Enquanto isso, a Velha Senhora tenta se desfazer de Douglas Costa e o brasileiro é especulado na Inglaterra, principalmente no Manchester United e Wolverhampton.
Aos 30 anos e com contrato até 2022, o jogador participou pouco da última campanha da Juventus, tendo feito apenas 29 jogos, anotando três gols e dando sete assistências. No entanto, a maioria das suas partidas foram entrando do banco de reservas e sendo pouco aproveitado dentro do elenco que conta com Cristiano Ronaldo e Dybala na mesma posição.

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