Barcelona disse 'não' para o brasileiro Douglas Costa

O Barcelona não quis a contratação do brasileiro Douglas Costa na operação que levou Arthur para a Juventus, segundo a imprensa catalã. Recentemente, na Itália, cogitaram a ida do brasileiro em um novo negócio com Ousmane Dembélé, mas a idade, o histórico de lesões e as poucas oportunidades na última temporada jogam contra o ponta.O atacante francês em que o Barcelona apostou muito dinheiro já disse não para o Liverpool de Jurgen Klopp, então a expectativa é de que ele permaneça na Catalunha. Enquanto isso, a Velha Senhora tenta se desfazer de Douglas Costa e o brasileiro é especulado na Inglaterra, principalmente no Manchester United e Wolverhampton.