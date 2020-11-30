Barcelona deve ser multado por homenagem de Messi a Maradona

Crédito: Messi homenageou Maradona na partida contra o Osasuna (Divulgação / Barcelona

Em meio a crise financeira, o Barcelona ainda terá que pagar uma multa de três mil euros (R$ 19 mil) à Federação Espanhola por conta da homenagem de Messi a Maradona na vitória do clube culé sobre o Osasuna por 4 a 0. Segundo o artigo 91 do Código Disciplinar, nenhum atleta pode tirar a camisa do seu time independentemente do objetivo da ação.

- O jogador que, na ocasião de ter marcado um gol ou por qualquer outra causa derivada das ações do jogo, levanta a camisa e exibe qualquer tipo de publicidade, slogan, legenda, siglas, anagramas ou desenhos, qualquer que seja o conteúdo ou a finalidade da ação será punido como autor de infração grave com multa de até três mil euros e advertência.