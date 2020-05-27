Barcelona deve recomeçar treinos coletivos na próxima segunda-feira

O Barcelona deve poder começar a treinar coletivamente a partir da próxima segunda-feira. Os treinamentos na Espanha vem acontecendo de forma gradual, pois começou de maneira individual e atualmente os clubes realizam sessões com grupos de jogadores. No entanto, apesar da cidade estar em uma fase anterior no combate a COVID-19, os culés poderão treinar normalmente.

Dessa forma, o projeto para recomeçar o Campeonato Espanhol a partir do próximo dia 11 de junho segue a todo vapor. O Barcelona também dará um salto na qualidade de seus treinamentos e terá condições melhores para se preparar para o regresso da competição.E MAIS:Porto acerta venda de Alex Telles para o Paris Saint-GermainAnsu Fati ganha status de intransferível no BarçaSituação de Semedo gera debate nos bastidores do BarcelonaInter de Milão e PSG entram em acordo por Icardi, diz jornalMessi está com vontade de competir e opina sobre nova rotina do futebol E MAIS: